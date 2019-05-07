Додано: Вів 07 тра, 2019 18:23

Очкарик написав: zРадио написав: Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области! Ты ездил когда-нибудь из Умани в Черкассы? Т.е. из одного города 100К в другой город 100К+ в пределах одной области!



Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан.



Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.

Дорога Корсунь-Смела - очччень реккккоменддддую. Я в субботу проехался. После этого объездная Золотоноши для меня - автобан.Хуже всех в Украине освоили деньги на дороги именно в Черкасской области.

По этой не ездил. А вот из Умани в Черкассы - 1 раз в жизни. По счастью, регулярно мне не надо - и туда, и туда теперь ТОЛЬКО из КиеваНасчет того, что хочет население: что касается зарплат, пенсий и тарифов - тут и спрашивать не нужноИтак понятно, чего хотят, а непонятно, как оперативно это исправить. А вот гуманитарные вопросы - это реально то, что можно подкорректировать быстро под запрос общества.Зеленский языковой закон "проглотил", но значительная часть его избирателей обиду уже затаила. Но тут важно понимать, что в случае Зеленского это не просто избиратели - это народное большинство, еще и географически распределенное наиболее равномерно, чем это было когда-либо еще за последние 15 лет!А значит по этому градуснику можно (и нужно) замерять реальные настроения в обществе и корректировать политику