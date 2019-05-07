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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2823282428252826 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 18:27 Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 33174 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3278 раз. Подякували: 6322 раз. Профіль 18 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 18:35 Kudrjavuy написав: Эта тема была поднята гораздо ранее, при чём в Ялтинском соглашении(секретной для СССР части).

Когда Сталин кинул союзников, её поднимал и я, как актуальную(к этому есть обоснованные причины).

https://echo.msk.ru/news/2421505-echo.h ... pXKvR3RCQ0

- Срачь дикий именно всех изгоняет РФ, Украинские Воры экономическим уничтожением цивилизации.(внутреннее противостояние которой - "Майдан" покрывается внешней Агрессией РФ) Эта тема была поднята гораздо ранее, при чём в Ялтинском соглашении(секретной для СССР части).Когда Сталин кинул союзников, её поднимал и я, как актуальную(к этому есть обоснованные причины).- Срачь дикий именно всех изгоняет РФ, Украинские Воры экономическим уничтожением цивилизации.(внутреннее противостояние которой - "Майдан" покрывается внешней Агрессией РФ)



ИМХО, это отборный бред. Могу порекомендовать мастерский троллинг Игоря Беркута под названием "Небесный Иерусалим".



Украина важна странам коллективного Запада только как сырьевой и аграрный поставщик. Предлагаю не переоценить наши климатические и природные ресурсы как благоприятные для жизни.



Экология ужасна по всей стране, кроме Запада - это быстро не исправить. Море есть, но "беспонтовое" ("понтовое" - ЮБК - украли россияне вместе с остальным Крымом). Карпаты - лысенькие стараниями самих же европейцев.



Что там ловить в Донбассе евреям? Израиль во много раз интересней - без преувеличения. Даже несмотря на пустыню (Донбасс тоже, кстати - засушливая степь, еще и довольно холодная в зимний период).



Если же речь о каком-то глобальном плане русофобии - РФ сами освобождают Украину от русских решением о раздаче паспортов. Так что теория заговора Глазьева не выдерживает критики ИМХО, это отборный бред. Могу порекомендовать мастерский троллинг Игоря Беркута под названием "Небесный Иерусалим".Украина важна странам коллективного Запада только как сырьевой и аграрный поставщик. Предлагаю не переоценить наши климатические и природные ресурсы как благоприятные для жизни.Экология ужасна по всей стране, кроме Запада - это быстро не исправить. Море есть, но "беспонтовое" ("понтовое" - ЮБК - украли россияне вместе с остальным Крымом). Карпаты - лысенькие стараниями самих же европейцев.Что там ловить в Донбассе евреям? Израиль во много раз интересней - без преувеличения. Даже несмотря на пустыню (Донбасс тоже, кстати - засушливая степь, еще и довольно холодная в зимний период).Если же речь о каком-то глобальном плане русофобии - РФ сами освобождают Украину от русских решением о раздаче паспортов. Так что теория заговора Глазьева не выдерживает критики zРадио

Повідомлень: 2196 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01 andrijk777 написав: ЛАД написав:



2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины. 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України? А ви хто такий щоб визначати що краще для України?

Определяют, что лучше-хуже для Украины -- можновладцi.

И реализуют решениями власти.

Результат, как они справляются с определением, что для Украины лучше, за окошком и во всех рейтингах.



Пересичные не имеют данной возможности.

Но иметь своё мнение и высказывать его имеют полное право. Определяют, что лучше-хуже для Украины -- можновладцi.И реализуют решениями власти.Результат, как они справляются с определением, что для Украины лучше, за окошком и во всех рейтингах.Пересичные не имеют данной возможности.Но иметь своё мнение и высказывать его имеют полное право. detroytred

Повідомлень: 21741 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1885 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04 andrijk777 написав: ............

У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.

У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.

І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.

Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк. ............У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.

Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?

Уровень политиков не отражает уровень общества?

Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!



ЛАД написав: 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины. 2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України? А ви хто такий щоб визначати що краще для України?

Ответ потрясающий!

У Вас другое мнение? Так выскажитесь.

А нахамить проще всего.



Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?

В реальной жизни знаком - нормальные люди. А здесь ... какое-то дно. Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?Уровень политиков не отражает уровень общества?Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!Ответ потрясающий!У Вас другое мнение? Так выскажитесь.А нахамить проще всего.Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?В реальной жизни знаком - нормальные люди. А здесь ... какое-то дно.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12999 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 19:05 Re: Політичні дискусії



Halia Chyzhyk

4 ч. ·



Порошенко сьогодні призначив свою юристку в Верховний Суд і закликав Зеленського не посягати на незалежність Верховного Суду.



Тільки от з такими призначеннями незалежністю в Верховному Суді і не пахло.



Крім юристки Рошену Тетяни Малашенкової мантії верховних суддів сьогодні вдягли

Ігор Бенедисюк - ще одна креатура Порошенка,

Сергій Могил - племінник Ківалова,

Максим Тітов - син кума Ківалова.



https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 514&type=3 Порошенко призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда.Halia Chyzhyk4 ч. ·Порошенко сьогодні призначив свою юристку в Верховний Суд і закликав Зеленського не посягати на незалежність Верховного Суду.Тільки от з такими призначеннями незалежністю в Верховному Суді і не пахло.Крім юристки Рошену Тетяни Малашенкової мантії верховних суддів сьогодні вдяглиІгор Бенедисюк - ще одна креатура Порошенка,Сергій Могил - племінник Ківалова,Максим Тітов - син кума Ківалова. 19yuriy91 Повідомлень: 2011 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2823282428252826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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