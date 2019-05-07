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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:27
Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября
Живите своим умом!
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:35
ИМХО, это отборный бред. Могу порекомендовать мастерский троллинг Игоря Беркута под названием "Небесный Иерусалим".
Украина важна странам коллективного Запада только как сырьевой и аграрный поставщик. Предлагаю не переоценить наши климатические и природные ресурсы как благоприятные для жизни.
Экология ужасна по всей стране, кроме Запада - это быстро не исправить. Море есть, но "беспонтовое" ("понтовое" - ЮБК - украли россияне вместе с остальным Крымом). Карпаты - лысенькие стараниями самих же европейцев.
Что там ловить в Донбассе евреям? Израиль во много раз интересней - без преувеличения. Даже несмотря на пустыню (Донбасс тоже, кстати - засушливая степь, еще и довольно холодная в зимний период).
Если же речь о каком-то глобальном плане русофобии - РФ сами освобождают Украину от русских решением о раздаче паспортов. Так что теория заговора Глазьева не выдерживает критики
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01
Определяют, что лучше-хуже для Украины -- можновладцi.
И реализуют решениями власти.
Результат, как они справляются с определением, что для Украины лучше, за окошком и во всех рейтингах.
Пересичные не имеют данной возможности.
Но иметь своё мнение и высказывать его имеют полное право.
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04
Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?
Уровень политиков не отражает уровень общества?
Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!
Ответ потрясающий!
У Вас другое мнение? Так выскажитесь.
А нахамить проще всего.
Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?
В реальной жизни знаком - нормальные люди. А здесь ... какое-то дно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Порошенко призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда.
Halia Chyzhyk
4 ч. ·
Порошенко сьогодні призначив свою юристку в Верховний Суд і закликав Зеленського не посягати на незалежність Верховного Суду.
Тільки от з такими призначеннями незалежністю в Верховному Суді і не пахло.
Крім юристки Рошену Тетяни Малашенкової мантії верховних суддів сьогодні вдягли
Ігор Бенедисюк - ще одна креатура Порошенка,
Сергій Могил - племінник Ківалова,
Максим Тітов - син кума Ківалова.
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