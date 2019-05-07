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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2823282428252826

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:27

Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:35

  Kudrjavuy написав:Эта тема была поднята гораздо ранее, при чём в Ялтинском соглашении(секретной для СССР части).
Когда Сталин кинул союзников, её поднимал и я, как актуальную(к этому есть обоснованные причины).
https://echo.msk.ru/news/2421505-echo.h ... pXKvR3RCQ0
- Срачь дикий именно всех изгоняет РФ, Украинские Воры экономическим уничтожением цивилизации.(внутреннее противостояние которой - "Майдан" покрывается внешней Агрессией РФ)


ИМХО, это отборный бред. Могу порекомендовать мастерский троллинг Игоря Беркута под названием "Небесный Иерусалим".

Украина важна странам коллективного Запада только как сырьевой и аграрный поставщик. Предлагаю не переоценить наши климатические и природные ресурсы как благоприятные для жизни.

Экология ужасна по всей стране, кроме Запада - это быстро не исправить. Море есть, но "беспонтовое" ("понтовое" - ЮБК - украли россияне вместе с остальным Крымом). Карпаты - лысенькие стараниями самих же европейцев.

Что там ловить в Донбассе евреям? Израиль во много раз интересней - без преувеличения. Даже несмотря на пустыню (Донбасс тоже, кстати - засушливая степь, еще и довольно холодная в зимний период).

Если же речь о каком-то глобальном плане русофобии - РФ сами освобождают Украину от русских решением о раздаче паспортов. Так что теория заговора Глазьева не выдерживает критики
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:

2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України?

Определяют, что лучше-хуже для Украины -- можновладцi.
И реализуют решениями власти.
Результат, как они справляются с определением, что для Украины лучше, за окошком и во всех рейтингах.

Пересичные не имеют данной возможности.
Но иметь своё мнение и высказывать его имеют полное право.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:04

  andrijk777 написав:............
У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.
У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.
І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.
Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.

Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?
Уровень политиков не отражает уровень общества?
Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!

  ЛАД написав:2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.

А ви хто такий щоб визначати що краще для України?

Ответ потрясающий!
У Вас другое мнение? Так выскажитесь.
А нахамить проще всего.

Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?
В реальной жизни знаком - нормальные люди. А здесь ... какое-то дно. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

Порошенко призвал Зеленского не посягать на независимость Верховного Суда.

Halia Chyzhyk
4 ч. ·

Порошенко сьогодні призначив свою юристку в Верховний Суд і закликав Зеленського не посягати на незалежність Верховного Суду.

Тільки от з такими призначеннями незалежністю в Верховному Суді і не пахло.

Крім юристки Рошену Тетяни Малашенкової мантії верховних суддів сьогодні вдягли
Ігор Бенедисюк - ще одна креатура Порошенка,
Сергій Могил - племінник Ківалова,
Максим Тітов - син кума Ківалова.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... 514&type=3
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