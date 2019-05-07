Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:............ У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне. У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все. І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього. Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.
Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение? Уровень политиков не отражает уровень общества? Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!
ЛАД написав:2. О 5 годах я писал не с целью придумать отмазку для Зе. Это действительно не поможет. Просто описал реальную ситуацию. Это будет плохо, в первую очередь, не для Зе, а для Украины.
А ви хто такий щоб визначати що краще для України?
Ответ потрясающий! У Вас другое мнение? Так выскажитесь. А нахамить проще всего.
Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности? В реальной жизни знаком - нормальные люди. А здесь ... какое-то дно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:zРадио уже начинает его ругать. Мне кажется, что ещё рановато
Уже поздновато...
Радио прав на все 100%, жаль плюсы с ветки убрали.
Продолжается молчанка - что-то говорит Разумков, что-то - Данилюк, что-то уже отчебучивает Герус (или кто там предлагает сдавать декларации всем поголовно).
И встречи с раввинами, депутатами и с муллами (не успел ещё?) тоже, наверное, нужны.
Но надо сначала с гражданами. Планами поделиться, подходы к решению проблем обозначить.
И опять Радио прав - выбрали его не ради обещаний, а ради надежд. Так может распросить людей - чего они ждут?
Ну и доказать людям, что не марионетка, а личность...
Ой, что-то я размечтался
zРадио уже написал:
Насчет того, что хочет население: что касается зарплат, пенсий и тарифов - тут и спрашивать не нужно
По гуманитарным вопросам всё же говорить рано. zРадио говорит, что " Зеленский языковой закон "проглотил". Не согласен. Пока что он сказал, что надо разбираться. Посмотрим. Сегодня он по этому вопросу сделать ничего не может. Пока что. Да и не скоро сможет. Корректировать закон может/должна Рада. Пока она не его.
Президенту обычно дают хотя бы 100 дней, а Вы хотите изменений ещё до вступления в должность.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью
Я тобі вже один раз відповів в твоєму хамському стилі. Не дійшло? Знову будеш своїми маразматичними дрижачими пальцями кляузи строчити? Може таки затикнеш свій каналізаційний отвір і почнеш писати ТУТ коректно і з повагою до опонентів? Га? Боже, як я шкодую за ДС (Царство йому небесне), за нього це хамло з банів не вилазило.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
К вопросу о гуманитарных проблемах и последствиях избирательной кампании и политики Порошенко в целом.
9 мая в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.
Наиболее массовое шествие, по данным КГГА, планирует ОО “Институт правовой политики” Елены Бережной, матери погибшей Ирины Бережной, под названием “Никто не забыт, ничто не забыто”, что является украинским аналогом российской акции “Бессмертный полк”. Заявленное количество участников в нем - 180 000 человек. Будет задействована звукоусиливающая аппаратура и оркестр.
Акция начнется 9 мая в 8:30 возле станции метро Арсенальная, а дальше по улице Московской отправится к парку Вечной Славы, и продлится до 16:00.
https://korrespondent.net/city/kiev/4093835-9-maia-v-kyeve-zaiavleno-chetyre-massovykh-meropryiatyia. И это не в Харькове или Донецке-Луганске, а в Киеве. Явление не очень. Я против "Бессмертного полка", так же, как был против георгиевских лент с самого начала, ещё до того, как они стали символом "колорадов". Перегибы По в сторону национализма вызывают обратную ответную реакцию. То, о чём я много раз говорил. В результате Зе получает страну с не меньшими, а, скорее, большими проблемами, чем принимал По. Да ещё По последними действиями ухудшает возможности их решения. Тут некоторые пишут о "лучшем президенте"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.