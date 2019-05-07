Додано: Вів 07 тра, 2019 20:11

9 мая в Киеве планируется провести сразу четыре массовые шествия. Об этом сообщили в КГГА, передает УНН.



Наиболее массовое шествие, по данным КГГА, планирует ОО “Институт правовой политики” Елены Бережной, матери погибшей Ирины Бережной, под названием “Никто не забыт, ничто не забыто”, что является украинским аналогом российской акции “Бессмертный полк”. Заявленное количество участников в нем - 180 000 человек. Будет задействована звукоусиливающая аппаратура и оркестр.



Акция начнется 9 мая в 8:30 возле станции метро Арсенальная, а дальше по улице Московской отправится к парку Вечной Славы, и продлится до 16:00.

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