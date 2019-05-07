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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2824282528262827

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:16

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, Ваше место у параши. :)

Нічого ти так і не зрозумів. Тобі неприємно, коли про тебе пишуть в твоєму ж хамському стилі? Вірно? Я тобі два рази навів приклад. Неприємно, правда? Ну так не пиши образливо для інших? Це так важко зрозуміти? Старечий маразм?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:19

В первом квартале 2019 года в Украине зафиксировали рекордное количество жалоб на действия налоговой и таможенной служб, сообщает пресс-служба Совета бизнес-омбудсмена (СБО) в отчете о результатах деятельности органа за указанный период.

https://ubr.ua/finances/taxes/chislo-zhalob-biznesa-na-tamozhnju-i-nalohovuju-dostihlo-rekorda-3882535
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40

Козак-характерник
С больными не дерутся.
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Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40

  zzzzzz написав:Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября

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