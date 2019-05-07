Нічого ти так і не зрозумів. Тобі неприємно, коли про тебе пишуть в твоєму ж хамському стилі? Вірно? Я тобі два рази навів приклад. Неприємно, правда? Ну так не пиши образливо для інших? Це так важко зрозуміти? Старечий маразм?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:16
Re: Політичні дискусії
Нічого ти так і не зрозумів. Тобі неприємно, коли про тебе пишуть в твоєму ж хамському стилі? Вірно? Я тобі два рази навів приклад. Неприємно, правда? Ну так не пиши образливо для інших? Це так важко зрозуміти? Старечий маразм?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:19
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40
Козак-характерник
С больными не дерутся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40
Black Jack - White Business
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