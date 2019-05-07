Нічого ти так і не зрозумів. Тобі неприємно, коли про тебе пишуть в твоєму ж хамському стилі? Вірно? Я тобі два рази навів приклад. Неприємно, правда? Ну так не пиши образливо для інших? Це так важко зрозуміти? Старечий маразм?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:16
Re: Політичні дискусії
Нічого ти так і не зрозумів. Тобі неприємно, коли про тебе пишуть в твоєму ж хамському стилі? Вірно? Я тобі два рази навів приклад. Неприємно, правда? Ну так не пиши образливо для інших? Це так важко зрозуміти? Старечий маразм?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:19
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:36
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40
Козак-характерник
С больными не дерутся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:40
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 07 тра, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:43
Re: Політичні дискусії
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:45
С Вашего позволения буду использовать данную цитату ко всем некорректным пользователям.
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 07 тра, 2019 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:50
Ісус сказав: «Коли... ти принесеш дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши дар перед жертовником і піди звідти: спочатку примирися з братом, а тоді повернись та принеси свій дар» (Матв. 5:23, 24). Бог поблагословить нас, якщо ми виявимо любов до нашого брата і постараємось якомога швидше примиритися з ним.
Ісус навчав: «Перестаньте судити, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким судитимуть і вас, і якою міркою ви міряєте, такою відміряють вам. Чому ти дивишся на скалку в оці свого брата, а колоду у власному оці не помічаєш? І як можеш казати братові: “Дозволь мені вийняти скалку з твого ока”, якщо у тебе в оці колода? Лицеміре! Спочатку вийми зі свого ока колоду і тоді чітко побачиш, як вийняти з братового ока скалку» (Матв. 7:1—5).
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:58
Все вірно, тому звертаюсь до всіх - будь-ласка без хамства, без таврування, без образливих погонял на кшталт порохобот, зеленобот і т.і.. Гілка зветься "Політичні дискусії", а не ємність для обливання лайном один одного. Це так важко второпати? ЛАД це важко? Не маєш поваги до мільйонів громадян України? То хто ти і тобі подібні після цього? Може варто задуматись?
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:08
Впереди 9 мая. Опять политики разыгрывают политические карты. Как и по ряду других вопросов.
Вадим Карасёв...
Реально человек конструктивно и здраво мыслит.
И почему такие не во власти? Вопрос риторический.
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