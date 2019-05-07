В большинстве своем там аморальные люди, приспособленцы и политические проститутки.
Нормальному человеку такая компания не свойственна.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:15
В большинстве своем там аморальные люди, приспособленцы и политические проститутки.
Нормальному человеку такая компания не свойственна.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:17
«Любов довготерпелива і добра». Подібно як Бог виявляє терпеливість і доброту до недосконалих людей, ми маємо бути терпеливими і добрими, коли інші допускаються помилок і діють бездумно, а навіть грубо.
Справжню любов нелегко роздратувати, і вона «не веде лічби обра́зам», так начебто ми записували в реєстр кожну кривду, якої нам завдали інші (1 Фес. 5:15). Якби ми затаювали образу, то не подобалися б Єгові й, по суті, з тліючої жаринки роздували б велике полум’я, що зашкодило б нам та іншим (Лев. 19:18). Завдяки любові ми радіємо правді й «не тішимося неправедністю», навіть якщо людина, котра ненавидить нас, страждає від несправедливості та неправильного поводження.
Подивімося, що Павло далі говорить про любов. Він сказав, що «любов усе зносить». Якщо хтось образив нас, але просить прощення, любов буде спонукувати нас простити йому. Любов вірить в усе, що написано в Божому Слові, і заохочує нас бути вдячними за духовний харч. Любов «на все [записане в Біблії] надіється» і спонукує нас ділитися з іншими своєю надією (1 Пет. 3:15). Коли виникають важкі обставини, ми молимося і надіємося на хороші результати. Любов «все терпить», чи це гріхи проти нас, переслідування або інші випробування. Крім того, «любов ніколи не згасає». Слухняні люди будуть виявляти її всю вічність.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:23
Коломойский:
- Чем хомячок отличается от крысы? Пиар-обеспечением.
Вторая часть интервью Бигусу.
МВФ всех довел до ручки.
Без снижения тарифов бизнес и страна не запустятся вперёд/c/
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:33
Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.
Я уже говорил пару недель назад - в сегодняшней Верховной Раде процентов 80% депутатов репрезентуют те 5-летние электоральные симпатии, которые сегодня составляют лишь в 24% поддержки власти. Депутаты (значительная их часть) это прекрасно понимают. Им гораздо легче на предстоящих выборах откусывать от электората Зеленского, чем от электората Порошенко. И Зеленский сам понимает, что его персональный рейтинг не трансформируется в поддержку партии в таких цифрах - нужны дружественные проекты. Договориться можно было! Тем более, что голосовали опять карточки, и с грубым нарушением регламента, как и все резонансные законы голосуют у Парубия.
Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.
Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09
Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Додано: Вів 07 тра, 2019 22:15
Спасибо за очередное подтверждение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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