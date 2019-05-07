RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2825282628272828

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:15

  detroytred написав:Впереди 9 мая. Опять политики разыгрывают политические карты. Как и по ряду других вопросов.

Вадим Карасёв...
Реально человек конструктивно и здраво мыслит.
И почему такие не во власти? Вопрос риторический.

В большинстве своем там аморальные люди, приспособленцы и политические проститутки.
Нормальному человеку такая компания не свойственна.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8018
З нами з: 03.11.08
Подякував: 662 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
5
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:17

  Василь-Рівне написав:
  Козак-характерник написав:Ісус сказав: «Коли... ти принесеш дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши дар перед жертовником і піди звідти: спочатку примирися з братом, а тоді повернись та принеси свій дар» (Матв. 5:23, 24). Бог поблагословить нас, якщо ми виявимо любов до нашого брата і постараємось якомога швидше примиритися з ним.

Ісус навчав: «Перестаньте судити, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким судитимуть і вас, і якою міркою ви міряєте, такою відміряють вам. Чому ти дивишся на скалку в оці свого брата, а колоду у власному оці не помічаєш? І як можеш казати братові: “Дозволь мені вийняти скалку з твого ока”, якщо у тебе в оці колода? Лицеміре! Спочатку вийми зі свого ока колоду і тоді чітко побачиш, як вийняти з братового ока скалку» (Матв. 7:1—5).

Все вірно, тому звертаюсь до всіх - будь-ласка без хамства, без таврування, без образливих погонял на кшталт порохобот, зеленобот і т.і.. Гілка зветься "Політичні дискусії", а не ємність для обливання лайном один одного. Це так важко второпати? ЛАД це важко? Не маєш поваги до мільйонів громадян України? То хто ти і тобі подібні після цього? Може варто задуматись?

«Любов довготерпелива і добра». Подібно як Бог виявляє терпеливість і доброту до недосконалих людей, ми маємо бути терпеливими і добрими, коли інші допускаються помилок і діють бездумно, а навіть грубо.

Справжню любов нелегко роздратувати, і вона «не веде лічби обра́зам», так начебто ми записували в реєстр кожну кривду, якої нам завдали інші (1 Фес. 5:15). Якби ми затаювали образу, то не подобалися б Єгові й, по суті, з тліючої жаринки роздували б велике полум’я, що зашкодило б нам та іншим (Лев. 19:18). Завдяки любові ми радіємо правді й «не тішимося неправедністю», навіть якщо людина, котра ненавидить нас, страждає від несправедливості та неправильного поводження.

Подивімося, що Павло далі говорить про любов. Він сказав, що «любов усе зносить». Якщо хтось образив нас, але просить прощення, любов буде спонукувати нас простити йому. Любов вірить в усе, що написано в Божому Слові, і заохочує нас бути вдячними за духовний харч. Любов «на все [записане в Біблії] надіється» і спонукує нас ділитися з іншими своєю надією (1 Пет. 3:15). Коли виникають важкі обставини, ми молимося і надіємося на хороші результати. Любов «все терпить», чи це гріхи проти нас, переслідування або інші випробування. Крім того, «любов ніколи не згасає». Слухняні люди будуть виявляти її всю вічність.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26341
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:23

Коломойский:
- Чем хомячок отличается от крысы? Пиар-обеспечением.

Вторая часть интервью Бигусу.

https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00

МВФ всех довел до ручки.
Без снижения тарифов бизнес и страна не запустятся вперёд/c/
freeze
4
 
Повідомлень: 11378
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3558 раз.
Подякували: 5173 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:33

  ЛАД написав:zРадио говорит, что "
Зеленский языковой закон "проглотил". Не согласен. Пока что он сказал, что надо разбираться. Посмотрим. Сегодня он по этому вопросу сделать ничего не может. Пока что. Да и не скоро сможет. Корректировать закон может/должна Рада. Пока она не его.

Президенту обычно дают хотя бы 100 дней, а Вы хотите изменений ещё до вступления в должность. :)


Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.

Я уже говорил пару недель назад - в сегодняшней Верховной Раде процентов 80% депутатов репрезентуют те 5-летние электоральные симпатии, которые сегодня составляют лишь в 24% поддержки власти. Депутаты (значительная их часть) это прекрасно понимают. Им гораздо легче на предстоящих выборах откусывать от электората Зеленского, чем от электората Порошенко. И Зеленский сам понимает, что его персональный рейтинг не трансформируется в поддержку партии в таких цифрах - нужны дружественные проекты. Договориться можно было! Тем более, что голосовали опять карточки, и с грубым нарушением регламента, как и все резонансные законы голосуют у Парубия.

Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09

  freeze написав:Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.

По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))

Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".

Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.

"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125845
komp
1
 
Повідомлень: 7857
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2029 раз.
Подякували: 3049 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:15

  ЛАД написав:Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?
(


  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, Ваше место у параши. :)


Спасибо за очередное подтверждение.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3918
З нами з: 07.04.17
Подякував: 407 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2825282628272828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (70713)
07.05.2019 23:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.