Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:Ісус сказав: «Коли... ти принесеш дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши дар перед жертовником і піди звідти: спочатку примирися з братом, а тоді повернись та принеси свій дар» (Матв. 5:23, 24). Бог поблагословить нас, якщо ми виявимо любов до нашого брата і постараємось якомога швидше примиритися з ним.
Ісус навчав: «Перестаньте судити, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким судитимуть і вас, і якою міркою ви міряєте, такою відміряють вам. Чому ти дивишся на скалку в оці свого брата, а колоду у власному оці не помічаєш? І як можеш казати братові: “Дозволь мені вийняти скалку з твого ока”, якщо у тебе в оці колода? Лицеміре! Спочатку вийми зі свого ока колоду і тоді чітко побачиш, як вийняти з братового ока скалку» (Матв. 7:1—5).
Все вірно, тому звертаюсь до всіх - будь-ласка без хамства, без таврування, без образливих погонял на кшталт порохобот, зеленобот і т.і.. Гілка зветься "Політичні дискусії", а не ємність для обливання лайном один одного. Це так важко второпати? ЛАД це важко? Не маєш поваги до мільйонів громадян України? То хто ти і тобі подібні після цього? Може варто задуматись?
«Любов довготерпелива і добра». Подібно як Бог виявляє терпеливість і доброту до недосконалих людей, ми маємо бути терпеливими і добрими, коли інші допускаються помилок і діють бездумно, а навіть грубо.
Справжню любов нелегко роздратувати, і вона «не веде лічби обра́зам», так начебто ми записували в реєстр кожну кривду, якої нам завдали інші (1 Фес. 5:15). Якби ми затаювали образу, то не подобалися б Єгові й, по суті, з тліючої жаринки роздували б велике полум’я, що зашкодило б нам та іншим (Лев. 19:18). Завдяки любові ми радіємо правді й «не тішимося неправедністю», навіть якщо людина, котра ненавидить нас, страждає від несправедливості та неправильного поводження.
Подивімося, що Павло далі говорить про любов. Він сказав, що «любов усе зносить». Якщо хтось образив нас, але просить прощення, любов буде спонукувати нас простити йому. Любов вірить в усе, що написано в Божому Слові, і заохочує нас бути вдячними за духовний харч. Любов «на все [записане в Біблії] надіється» і спонукує нас ділитися з іншими своєю надією (1 Пет. 3:15). Коли виникають важкі обставини, ми молимося і надіємося на хороші результати. Любов «все терпить», чи це гріхи проти нас, переслідування або інші випробування. Крім того, «любов ніколи не згасає». Слухняні люди будуть виявляти її всю вічність.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ЛАД написав:zРадио говорит, что " Зеленский языковой закон "проглотил". Не согласен. Пока что он сказал, что надо разбираться. Посмотрим. Сегодня он по этому вопросу сделать ничего не может. Пока что. Да и не скоро сможет. Корректировать закон может/должна Рада. Пока она не его.
Президенту обычно дают хотя бы 100 дней, а Вы хотите изменений ещё до вступления в должность.
Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.
Я уже говорил пару недель назад - в сегодняшней Верховной Раде процентов 80% депутатов репрезентуют те 5-летние электоральные симпатии, которые сегодня составляют лишь в 24% поддержки власти. Депутаты (значительная их часть) это прекрасно понимают. Им гораздо легче на предстоящих выборах откусывать от электората Зеленского, чем от электората Порошенко. И Зеленский сам понимает, что его персональный рейтинг не трансформируется в поддержку партии в таких цифрах - нужны дружественные проекты. Договориться можно было! Тем более, что голосовали опять карточки, и с грубым нарушением регламента, как и все резонансные законы голосуют у Парубия.
Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.
freeze написав:Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))
Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.
freeze написав:Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))
Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.
У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира ))) Не ротация, так сам хотел. ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента. Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.
freeze написав:Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))
Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.
У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира ))) Не ротация, так сам хотел. ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента. Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.
Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.
Зрада - она непокобелима.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав:У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира ))) Не ротация, так сам хотел. ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента. Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.
Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.