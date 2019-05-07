Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2826282728282829> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 21:15 detroytred написав: Впереди 9 мая. Опять политики разыгрывают политические карты. Как и по ряду других вопросов.



Вадим Карасёв...

Реально человек конструктивно и здраво мыслит.

И почему такие не во власти? Вопрос риторический. Впереди 9 мая. Опять политики разыгрывают политические карты. Как и по ряду других вопросов.Вадим Карасёв...Реально человек конструктивно и здраво мыслит.И почему такие не во власти? Вопрос риторический.

В большинстве своем там аморальные люди, приспособленцы и политические проститутки.

Нормальному человеку такая компания не свойственна. В большинстве своем там аморальные люди, приспособленцы и политические проститутки.Нормальному человеку такая компания не свойственна. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8019 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 21:17 Василь-Рівне написав: Козак-характерник написав: Ісус сказав: «Коли... ти принесеш дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши дар перед жертовником і піди звідти: спочатку примирися з братом, а тоді повернись та принеси свій дар» (Матв. 5:23, 24). Бог поблагословить нас, якщо ми виявимо любов до нашого брата і постараємось якомога швидше примиритися з ним.



Ісус навчав: «Перестаньте судити, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким судитимуть і вас, і якою міркою ви міряєте, такою відміряють вам. Чому ти дивишся на скалку в оці свого брата, а колоду у власному оці не помічаєш? І як можеш казати братові: “Дозволь мені вийняти скалку з твого ока”, якщо у тебе в оці колода? Лицеміре! Спочатку вийми зі свого ока колоду і тоді чітко побачиш, як вийняти з братового ока скалку» (Матв. 7:1—5). Ісус сказав: «Коли... ти принесеш дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши дар перед жертовником і піди звідти: спочатку примирися з братом, а тоді повернись та принеси свій дар» (Матв. 5:23, 24). Бог поблагословить нас, якщо ми виявимо любов до нашого брата і постараємось якомога швидше примиритися з ним.Ісус навчав: «Перестаньте судити, щоб і вас не судили. Бо яким судом судите ви, таким судитимуть і вас, і якою міркою ви міряєте, такою відміряють вам. Чому ти дивишся на скалку в оці свого брата, а колоду у власному оці не помічаєш? І як можеш казати братові: “Дозволь мені вийняти скалку з твого ока”, якщо у тебе в оці колода? Лицеміре! Спочатку вийми зі свого ока колоду і тоді чітко побачиш, як вийняти з братового ока скалку» (Матв. 7:1—5).

Все вірно, тому звертаюсь до всіх - будь-ласка без хамства, без таврування, без образливих погонял на кшталт порохобот, зеленобот і т.і.. Гілка зветься "Політичні дискусії", а не ємність для обливання лайном один одного. Це так важко второпати? ЛАД це важко? Не маєш поваги до мільйонів громадян України? То хто ти і тобі подібні після цього? Може варто задуматись? Все вірно, тому звертаюсь до всіх - будь-ласка без хамства, без таврування, без образливих погонял на кшталт порохобот, зеленобот і т.і.. Гілка зветься "Політичні дискусії", а не ємність для обливання лайном один одного. Це так важко второпати? ЛАД це важко? Не маєш поваги до мільйонів громадян України? То хто ти і тобі подібні після цього? Може варто задуматись?

«Любов довготерпелива і добра». Подібно як Бог виявляє терпеливість і доброту до недосконалих людей, ми маємо бути терпеливими і добрими, коли інші допускаються помилок і діють бездумно, а навіть грубо.



Справжню любов нелегко роздратувати, і вона «не веде лічби обра́зам», так начебто ми записували в реєстр кожну кривду, якої нам завдали інші (1 Фес. 5:15). Якби ми затаювали образу, то не подобалися б Єгові й, по суті, з тліючої жаринки роздували б велике полум’я, що зашкодило б нам та іншим (Лев. 19:18). Завдяки любові ми радіємо правді й «не тішимося неправедністю», навіть якщо людина, котра ненавидить нас, страждає від несправедливості та неправильного поводження.



Подивімося, що Павло далі говорить про любов. Він сказав, що «любов усе зносить». Якщо хтось образив нас, але просить прощення, любов буде спонукувати нас простити йому. Любов вірить в усе, що написано в Божому Слові, і заохочує нас бути вдячними за духовний харч. Любов «на все [записане в Біблії] надіється» і спонукує нас ділитися з іншими своєю надією (1 Пет. 3:15). Коли виникають важкі обставини, ми молимося і надіємося на хороші результати. Любов «все терпить», чи це гріхи проти нас, переслідування або інші випробування. Крім того, «любов ніколи не згасає». Слухняні люди будуть виявляти її всю вічність. «Любов довготерпелива і добра». Подібно як Бог виявляє терпеливість і доброту до недосконалих людей, ми маємо бути терпеливими і добрими, коли інші допускаються помилок і діють бездумно, а навіть грубо.Справжню любов нелегко роздратувати, і вона «не веде лічби обра́зам», так начебто ми записували в реєстр кожну кривду, якої нам завдали інші (1 Фес. 5:15). Якби ми затаювали образу, то не подобалися б Єгові й, по суті, з тліючої жаринки роздували б велике полум’я, що зашкодило б нам та іншим (Лев. 19:18). Завдяки любові ми радіємо правді й «не тішимося неправедністю», навіть якщо людина, котра ненавидить нас, страждає від несправедливості та неправильного поводження.Подивімося, що Павло далі говорить про любов. Він сказав, що «любов усе зносить». Якщо хтось образив нас, але просить прощення, любов буде спонукувати нас простити йому. Любов вірить в усе, що написано в Божому Слові, і заохочує нас бути вдячними за духовний харч. Любов «на все [записане в Біблії] надіється» і спонукує нас ділитися з іншими своєю надією (1 Пет. 3:15). Коли виникають важкі обставини, ми молимося і надіємося на хороші результати. Любов «все терпить», чи це гріхи проти нас, переслідування або інші випробування. Крім того, «любов ніколи не згасає». Слухняні люди будуть виявляти її всю вічність. У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26345 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 21:23

- Чем хомячок отличается от крысы? Пиар-обеспечением.



Вторая часть интервью Бигусу.



https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00



МВФ всех довел до ручки.

Без снижения тарифов бизнес и страна не запустятся вперёд/c/ Коломойский:- Чем хомячок отличается от крысы? Пиар-обеспечением.Вторая часть интервью Бигусу.МВФ всех довел до ручки.Без снижения тарифов бизнес и страна не запустятся вперёд/c/ freeze 4 Повідомлень: 11379 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 21:33 ЛАД написав: zРадио говорит, что "

Зеленский языковой закон "проглотил". Не согласен. Пока что он сказал, что надо разбираться. Посмотрим. Сегодня он по этому вопросу сделать ничего не может. Пока что. Да и не скоро сможет. Корректировать закон может/должна Рада. Пока она не его.



Президенту обычно дают хотя бы 100 дней, а Вы хотите изменений ещё до вступления в должность. говорит, что "Зеленский языковой закон "проглотил". Не согласен. Пока что он сказал, что надо разбираться. Посмотрим. Сегодня он по этому вопросу сделать ничего не может. Пока что. Да и не скоро сможет. Корректировать закон может/должна Рада. Пока она не его.Президенту обычно дают хотя бы 100 дней, а Вы хотите изменений ещё до вступления в должность.



Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.



Я уже говорил пару недель назад - в сегодняшней Верховной Раде процентов 80% депутатов репрезентуют те 5-летние электоральные симпатии, которые сегодня составляют лишь в 24% поддержки власти. Депутаты (значительная их часть) это прекрасно понимают. Им гораздо легче на предстоящих выборах откусывать от электората Зеленского, чем от электората Порошенко. И Зеленский сам понимает, что его персональный рейтинг не трансформируется в поддержку партии в таких цифрах - нужны дружественные проекты. Договориться можно было! Тем более, что голосовали опять карточки, и с грубым нарушением регламента, как и все резонансные законы голосуют у Парубия.



Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората. Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.Я уже говорил пару недель назад - в сегодняшней Верховной Раде процентов 80% депутатов репрезентуют те 5-летние электоральные симпатии, которые сегодня составляют лишь в 24% поддержки власти. Депутаты (значительная их часть) это прекрасно понимают. Им гораздо легче на предстоящих выборах откусывать от электората Зеленского, чем от электората Порошенко. И Зеленский сам понимает, что его персональный рейтинг не трансформируется в поддержку партии в таких цифрах - нужны дружественные проекты. Договориться можно было! Тем более, что голосовали опять карточки, и с грубым нарушением регламента, как и все резонансные законы голосуют у Парубия.Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората. zРадио

Повідомлень: 2199 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:09 freeze написав: Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.



По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация )))) Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))

Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:





Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.



"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125845 Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом"."Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою: komp 1 Повідомлень: 7857 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2029 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:15 ЛАД написав: Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?

( Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?



ЛАД написав: Василь-Рівне

Васёк, Ваше место у параши. Васёк,место у параши.



Спасибо за очередное подтверждение. Спасибо за очередное подтверждение. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:22 Re: Політичні дискусії komp написав: freeze написав: Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.



По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация )))) Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))

Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:





Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.



"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125845 Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом"."Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:



У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))

Не ротация, так сам хотел.

ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.

Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые. У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))Не ротация, так сам хотел.ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые. freeze 4 Повідомлень: 11379 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3558 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:25 freeze написав: komp написав: freeze написав: Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.



По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация )))) Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))

Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:





Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.



"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125845 Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом"."Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров. Джерело: Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:



У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))

Не ротация, так сам хотел.

ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.

Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые. У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))Не ротация, так сам хотел.ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.



Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.



Зрада - она непокобелима. Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.Зрада - она непокобелима. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 525 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:27 Sommer написав: freeze написав: У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))

Не ротация, так сам хотел.

ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.

Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые. У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))Не ротация, так сам хотел.ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.



Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.



Зрада - она непокобелима. Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.Зрада - она непокобелима.

А если бы застрелился - это факт усталости? А если бы застрелился - это факт усталости? Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8019 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1699 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 22:40



Во Франции школа взяла в ученики баранов, чтобы избежать сокращения

https://korrespondent.net/world/4093904 ... raschenyia Просто новость... Но не без ассоциаций с некоторыми участниками ветки, которым тоже грозят сокращения Востаннє редагувалось zРадио в Вів 07 тра, 2019 22:47, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2199 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2826282728282829> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм