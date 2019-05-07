Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
andrijk777 написав:............ У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне. У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все. І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього. Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.
Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение? Уровень политиков не отражает уровень общества? Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!
-Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що у людей банально не вистачає часу і можливостей для "розвитку суспільства". -Ні. Суспільство вже сильно змінилось. Політики ще ні. І плюс глянь на Венесуелу, Білорусь і т.д. Там проблема в політиках, а не суспільстві. -Якщо Зе буде набагато кращий і наблизить нас(Україну) до стандартів західного суспільства, тоді і будемо те(західне) суспільство аналізувати глибоко і будемо вирішувати куди рухатись далі.
airmax78 написав:Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.
Золоті часи... Золоті монетки лопатою бум загрібати... Час вже двіж черговий влаштувати, девал кратний, дефолт, чи мораторій на зняття грошей з банківських рахунків. Вот смєху то будєт!!! Перспективи величезні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
airmax78 написав:Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.
Я другое услышал - Коломойскому нужно то, что у него забрали при Порохе, и желательно деньгами, а не активами. На большее у него амбиций нет. Точно не это может стать причиной дефолта!
Да и не забывай о другой стороне медали. Дефолт - это не суверенный выбор. Это предмет переговоров с учетом силы сторон. В 2015-м нам уже строго наказали - никакого дефолта, отдадите все и с процентами! То же самое, вероятно, будет и сейчас.
Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
zРадио написав:Дефолт - это не суверенный выбор. Это предмет переговоров с учетом силы сторон. В 2015-м нам уже строго наказали - никакого дефолта, отдадите все и с процентами!
Тільки не за мій рахунок! Я пас. Все під грушею. Обтяжуючих пасивів у вигляді бетону не маю. Кордон поруч з Євросоюзом. Зібратися - лише підпоясатися! Тіко ручна кладь!@ Індивідуальна інтеграція в Європу, бо іліта...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу