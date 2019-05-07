Додано: Вів 07 тра, 2019 23:25

airmax78 написав: Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел. Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.

Я другое услышал - Коломойскому нужно то, что у него забрали при Порохе, и желательно деньгами, а не активами. На большее у него амбиций нет. Точно не это может стать причиной дефолта!Да и не забывай о другой стороне медали. Дефолт - это не суверенный выбор. Это предмет переговоров с учетом силы сторон. В 2015-м нам уже строго наказали - никакого дефолта, отдадите все и с процентами! То же самое, вероятно, будет и сейчас.Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост