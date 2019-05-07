RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2826282728282829

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:47

  zРадио написав:Просто новость... Но не без ассоциаций с некоторыми участниками ветки
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Во Франции школа взяла в ученики баранов, чтобы избежать сокращения
https://korrespondent.net/world/4093904 ... raschenyia


75% набрали?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 07.04.17
Подякував: 407 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:51

  Sommer написав:
  zРадио написав:Просто новость... Но не без ассоциаций с некоторыми участниками ветки
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Во Франции школа взяла в ученики баранов, чтобы избежать сокращения
https://korrespondent.net/world/4093904 ... raschenyia


75% набрали?


Я ж говорю - навеяно теми, кто активно пополнял на форуме ряды, опасаясь за свою судьбу :mrgreen: Правда, не помогло... Пичалька...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2199
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 22:58

Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.
airmax78
 
Повідомлень: 30017
З нами з: 25.10.12
Подякував: 800 раз.
Подякували: 3609 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:10

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
У нас суспільство(виборці, в даному випадку) нічим не гірше, а може й краще за західне.
У нас погані політики! Якби наші політики були такі, як західні, Порошенко б виглядав білою вороною і точно б завершив кар"єру. Але на жаль у нас усі(99%) політиків не кращі. Ось і все.
І Порошенко показав що він, як мінімум, кращий за попередників. Тому я і за нього.
Хай Зе спочатку докаже, що він кращий, тоді і будете розказувати свої байочки про західне суспільство і ми разом порадіємо за Зе. А поки вибачайте. У Зе є 5 років - достатній строк.

Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?
Уровень политиков не отражает уровень общества?
Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!

-Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що у людей банально не вистачає часу і можливостей для "розвитку суспільства".
-Ні. Суспільство вже сильно змінилось. Політики ще ні. І плюс глянь на Венесуелу, Білорусь і т.д. Там проблема в політиках, а не суспільстві.
-Якщо Зе буде набагато кращий і наблизить нас(Україну) до стандартів західного суспільства, тоді і будемо те(західне) суспільство аналізувати глибоко і будемо вирішувати куди рухатись далі.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1337
З нами з: 11.11.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:10

  airmax78 написав:Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.

Золоті часи... :P Золоті монетки лопатою бум загрібати... :P Час вже двіж черговий влаштувати, девал кратний, дефолт, чи мораторій на зняття грошей з банківських рахунків. Вот смєху то будєт!!! :) Перспективи величезні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26345
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:25

  airmax78 написав:Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.


Я другое услышал - Коломойскому нужно то, что у него забрали при Порохе, и желательно деньгами, а не активами. На большее у него амбиций нет. Точно не это может стать причиной дефолта!

Да и не забывай о другой стороне медали. Дефолт - это не суверенный выбор. Это предмет переговоров с учетом силы сторон. В 2015-м нам уже строго наказали - никакого дефолта, отдадите все и с процентами! То же самое, вероятно, будет и сейчас.

Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.

Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.

И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2199
З нами з: 02.05.18
Подякував: 721 раз.
Подякували: 1659 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:30

  zРадио написав:Дефолт - это не суверенный выбор. Это предмет переговоров с учетом силы сторон. В 2015-м нам уже строго наказали - никакого дефолта, отдадите все и с процентами!

Тільки не за мій рахунок! :P Я пас. Все під грушею. Обтяжуючих пасивів у вигляді бетону не маю. Кордон поруч з Євросоюзом. Зібратися - лише підпоясатися! Тіко ручна кладь!@ Індивідуальна інтеграція в Європу, бо іліта...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26345
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:40

Козак-характерник

А не лякає гіркий досвід Остапа Бендера на румунському кордоні?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2761
З нами з: 06.03.14
Подякував: 799 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 23:42

  zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.

Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.

И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост

Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008
Starikan
2
 
Повідомлень: 15811
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 2463 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2826282728282829
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (559)
08.05.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.