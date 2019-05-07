Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу
Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.
Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
zРадио написав:вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
Це все що треба знати... На цьому прєнія сторон припинимо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
zРадио написав:Что касается вашей реплики про обслуживание долгов - а вас (как и меня), извините, никто не спрашивает Вы оплачиваете этот банкет оплачивате через налоги и инфляцию и когда зарабатываете, и когда тратите...
Опосередковано, нехай! Я порахую доцільність перебування тут. Пободаємося ще, хто кого взує. Напряму - хай викусять!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
zРадио написав:........... Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.
С характеристикой закона согласен. А по Раде ... Вы уверены, что он нашёл бы там союзников? По крайней мере, в достаточном количестве? Те, кто сильно не хотел, и так сделали всё возможное для затягивания процесса. И Парубий и так с трудом пропихнул закон. Вряд ли Зе сумел бы найти дополнительную поддержку.
Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.
Согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности? (
ЛАД написав:Василь-Рівне Васёк, Ваше место у параши.
Спасибо за очередное подтверждение.
Всегда пожалуйста. Но Вы обратили внимание, что это было написано после Васиного поста viewtopic.php?p=4661555#p4661555. Перед этим был ещё один удалённый пост Васи. Думаю, после этого другого места человек не заслуживает. Замечу, в его адрес ничего подобного не писал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
komp написав:------------------------------- freeze Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация )))) ------------------------------- Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою: "Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.
У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира ))) Не ротация, так сам хотел. ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента. Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.
Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.
Зрада - она непокобелима.
Ещё бывает, застрелился в сердце, после чего произвёл контрольный выстрел в голову. И никакой зрады. Не утверждаю, что это такой случай, но вполне похоже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:......... Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение? Уровень политиков не отражает уровень общества? Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!
-Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що у людей банально не вистачає часу і можливостей для "розвитку суспільства".
Революция и гражд. общество - несколько разные вещи. Кроме того, то, что у нас было, это вообще не революции. Да Вы и сами написали подчёркнутую фразу.
-Ні. Суспільство вже сильно змінилось. Політики ще ні. І плюс глянь на Венесуелу, Білорусь і т.д. Там проблема в політиках, а не суспільстві.
Вы уверены? Мне кажется, Вы ошибаетесь.
-Якщо Зе буде набагато кращий і наблизить нас(Україну) до стандартів західного суспільства, тоді і будемо те(західне) суспільство аналізувати глибоко і будемо вирішувати куди рухатись далі.
Это не понял, как и в первый раз. Какая связь между тем, что сделает (или не сделает) Зе, и анализом западного общества? Тем более, что я об анализе западного общества вообще не говорил, а писал об отсутствии/слабости гражд. общества у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 тра, 2019 01:06, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятнее всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
Очень надеюсь, что всё же начнут хоть что-то делать. Хотя и понимаю, что сегодня это дьявольски тяжело. Dum spiro spero.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.