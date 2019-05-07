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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2827282828292830 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 131 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 26% 34 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 34% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 31% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 131 Додано: Вів 07 тра, 2019 23:59 Starikan написав: zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.



Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.



И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост

Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу



Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.



Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет zРадио

Повідомлень: 2201 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:03 zРадио написав: вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет

Це все що треба знати... На цьому прєнія сторон припинимо! Це все що треба знати...На цьому прєнія сторон припинимо! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26348 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:13 Козак-характерник написав: zРадио написав: вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет

Це все що треба знати... На цьому прєнія сторон припинимо! Це все що треба знати...На цьому прєнія сторон припинимо!



Та без проблем - какие прения. Это ж прогноз - на своих прогнозах я никогда не настаиваю и почти всегда хочу в них ошибаться



Что касается вашей реплики про обслуживание долгов - а вас (как и меня), извините, никто не спрашивает Вы оплачиваете этот банкет через налоги и инфляцию и когда зарабатываете, и когда тратите... Та без проблем - какие прения. Это ж прогноз - на своих прогнозах я никогда не настаиваю и почти всегда хочу в них ошибатьсяЧто касается вашей реплики про обслуживание долгов - а вас (как и меня), извините, никто не спрашиваетВы оплачиваете этот банкет через налоги и инфляцию и когда зарабатываете, и когда тратите... zРадио

Повідомлень: 2201 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:16 zРадио написав: Что касается вашей реплики про обслуживание долгов - а вас (как и меня), извините, никто не спрашивает Вы оплачиваете этот банкет оплачивате через налоги и инфляцию и когда зарабатываете, и когда тратите... Что касается вашей реплики про обслуживание долгов - а вас (как и меня), извините, никто не спрашиваетВы оплачиваете этот банкет оплачивате через налоги и инфляцию и когда зарабатываете, и когда тратите...

Опосередковано, нехай! Я порахую доцільність перебування тут. Пободаємося ще, хто кого взує. Напряму - хай викусять! Опосередковано, нехай! Я порахую доцільність перебування тут. Пободаємося ще, хто кого взує.Напряму - хай викусять! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала! Козак-характерник 2

Повідомлень: 26348 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1847 раз. Подякували: 2042 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:27 zРадио написав: ...........

Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас. ...........Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.

С характеристикой закона согласен.

А по Раде ... Вы уверены, что он нашёл бы там союзников? По крайней мере, в достаточном количестве? Те, кто сильно не хотел, и так сделали всё возможное для затягивания процесса. И Парубий и так с трудом пропихнул закон. Вряд ли Зе сумел бы найти дополнительную поддержку.



Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.

Согласен. С характеристикой закона согласен.А по Раде ... Вы уверены, что он нашёл бы там союзников? По крайней мере, в достаточном количестве? Те, кто сильно не хотел, и так сделали всё возможное для затягивания процесса. И Парубий и так с трудом пропихнул закон. Вряд ли Зе сумел бы найти дополнительную поддержку.Согласен.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:27 Sommer написав: zРадио написав: Просто новость... Но не без ассоциаций с некоторыми участниками ветки





Во Франции школа взяла в ученики баранов, чтобы избежать сокращения

https://korrespondent.net/world/4093904 ... raschenyia Просто новость... Но не без ассоциаций с некоторыми участниками ветки



75% набрали? 75% набрали?



Не дотянули,только 25% набрали. Не дотянули,только 25% набрали. Ruslan2453 Повідомлень: 1365 З нами з: 13.02.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:31 Sommer написав: ЛАД написав: Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?

( Вот просто интересно, почему у нас на форуме порохофилы отличаются умом и сообразительностью + высоким уровнем воспитанности?



ЛАД написав: Василь-Рівне

Васёк, Ваше место у параши. Васёк,место у параши.



Спасибо за очередное подтверждение. Спасибо за очередное подтверждение.

Всегда пожалуйста.

Но Вы обратили внимание, что это было написано после Васиного поста Всегда пожалуйста.Но Вы обратили внимание, что это было написано после Васиного поста viewtopic.php?p=4661555#p4661555 . Перед этим был ещё один удалённый пост Васи. Думаю, после этого другого места человек не заслуживает. Замечу, в его адрес ничего подобного не писал.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:38 Sommer написав: freeze написав: komp написав: -------------------------------

freeze

Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.



По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))

-------------------------------

Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:

"Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".



Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.



"Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3125845 -------------------------------Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))-------------------------------Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:"Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом"."Я подав у відставку за сімейними обставинами, він її задовольнив", - додав Аллеров." Джерело:



У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))

Не ротация, так сам хотел.

ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.

Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые. У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира )))Не ротация, так сам хотел.ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента.Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.



Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.



Зрада - она непокобелима. Ну надо же, зекоманде даже прямая речь "виновника" - не факт.Зрада - она непокобелима.

Ещё бывает, застрелился в сердце, после чего произвёл контрольный выстрел в голову.

И никакой зрады.

Не утверждаю, что это такой случай, но вполне похоже. Ещё бывает, застрелился в сердце, после чего произвёл контрольный выстрел в голову.И никакой зрады.Не утверждаю, что это такой случай, но вполне похоже.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 00:54 andrijk777 написав: ЛАД написав: .........

Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?

Уровень политиков не отражает уровень общества?

Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!

.........Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение?Уровень политиков не отражает уровень общества?Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!

-Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що у людей банально не вистачає часу і можливостей для "розвитку суспільства" . -Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що

Революция и гражд. общество - несколько разные вещи. Кроме того, то, что у нас было, это вообще не революции. Да Вы и сами написали подчёркнутую фразу.



-Ні. Суспільство вже сильно змінилось. Політики ще ні. І плюс глянь на Венесуелу, Білорусь і т.д. Там проблема в політиках, а не суспільстві.

Вы уверены? Мне кажется, Вы ошибаетесь.



-Якщо Зе буде набагато кращий і наблизить нас(Україну) до стандартів західного суспільства, тоді і будемо те(західне) суспільство аналізувати глибоко і будемо вирішувати куди рухатись далі.

Это не понял, как и в первый раз.

Какая связь между тем, что сделает (или не сделает) Зе, и анализом западного общества?

Тем более, что я об анализе западного общества вообще не говорил, а писал об отсутствии/слабости гражд. общества у нас. Революция и гражд. общество - несколько разные вещи. Кроме того, то, что у нас было, это вообще не революции. Да Вы и сами написали подчёркнутую фразу.Вы уверены? Мне кажется, Вы ошибаетесь.Это не понял, как и в первый раз.Какая связь между тем, что сделает (или не сделает) Зе, и анализом западного общества?Тем более, что я об анализе западного общества вообще не говорил, а писал об отсутствии/слабости гражд. общества у нас. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 тра, 2019 01:06, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 01:03 zРадио написав:

Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятнее всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятнее всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет

Очень надеюсь, что всё же начнут хоть что-то делать.

Хотя и понимаю, что сегодня это дьявольски тяжело.

Dum spiro spero. Очень надеюсь, что всё же начнут хоть что-то делать.Хотя и понимаю, что сегодня это дьявольски тяжело.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13010 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2827282828292830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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