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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 02:01

ЛАД
Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.
Тоді продовжимо розмову.
Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.
Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
andrijk777
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  #<1 ... 2828282928302831
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