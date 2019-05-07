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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 02:01
ЛАД
Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.
Тоді продовжимо розмову.
Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.
Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
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andrijk777
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