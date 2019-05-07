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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2828282928302831

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:21

от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:10

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, Ваше место у параши. :)

Де ставити плюсик :D
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leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:17

Чергова зрада від Порошенка!
Не дає пиякам їздити!

Що це за демократія така???


https://uainfo.org/blognews/1557269792- ... henko.html : Уголовная ответственность и 34 тыс. грн штраф: Порошенко подписал закон об усилении ответственности за нетрезвое вождение
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:25

"Паспорти» - це активне запрошення до діалогу нового Президента України Володимира Зеленського та примус до миру, на умовах Москви. Зеленський так часто наголошував, що він зробить все заради миру, що кожний день війни, буде негативно відбиватись на його рейтингу. Війна – це єдиний сценарій, який не передбачений серіалом «Слуга народу», і Путін, як розумний стратег, витягає ЗЕ у ту реальність, в якій він ніколи не був навіть сценічно, і в якій він відверто слабкий. Тут за Разумковим не відсидишся…


https://uainfo.org/blognewse-peredbache ... ?_utl_t=vb : Війна – єдиний сценарій, який не передбачений серіалом "Слуга народу", і Путін усвідомл
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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