от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 06:21
от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:10
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:17
Чергова зрада від Порошенка!
Не дає пиякам їздити!
Що це за демократія така???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:25
"Паспорти» - це активне запрошення до діалогу нового Президента України Володимира Зеленського та примус до миру, на умовах Москви. Зеленський так часто наголошував, що він зробить все заради миру, що кожний день війни, буде негативно відбиватись на його рейтингу. Війна – це єдиний сценарій, який не передбачений серіалом «Слуга народу», і Путін, як розумний стратег, витягає ЗЕ у ту реальність, в якій він ніколи не був навіть сценічно, і в якій він відверто слабкий. Тут за Разумковим не відсидишся…
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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