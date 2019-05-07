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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2828282928302831

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 131
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
26%
34
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
34%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
31%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 06:21

от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:10

  ЛАД написав:Василь-Рівне
Васёк, Ваше место у параши. :)

Де ставити плюсик :D
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leonidseleznev2016
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 07:17

Чергова зрада від Порошенка!
Не дає пиякам їздити!

Що це за демократія така???


https://uainfo.org/blognews/1557269792- ... henko.html : Уголовная ответственность и 34 тыс. грн штраф: Порошенко подписал закон об усилении ответственности за нетрезвое вождение
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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