от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 06:21
от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...
наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:10
Додано: Сер 08 тра, 2019 07:17
Чергова зрада від Порошенка!
Не дає пиякам їздити!
Що це за демократія така???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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