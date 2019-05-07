Додано: Сер 08 тра, 2019 06:21

от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ...

наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк

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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.