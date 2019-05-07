Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу
Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.
Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
zРадио написав:........... Он проглотил это тем, что победив с ошеломляющим результатом, не удосужился собрать кулуарно своих союзников в ВР (по крайней мере в вопросе стабильности и спокойствия в обществе) и сорвать голосование. В принципе, это закон не за язык, это закон против Зеленского! У Порошенко было 4.5 года, протянуть его через Раду, но сделал он это только сейчас.
С характеристикой закона согласен. А по Раде ... Вы уверены, что он нашёл бы там союзников? По крайней мере, в достаточном количестве? Те, кто сильно не хотел, и так сделали всё возможное для затягивания процесса. И Парубий и так с трудом пропихнул закон. Вряд ли Зе сумел бы найти дополнительную поддержку.
Теперь же, когда закон принят, это классический цугцванг. С какой бы стороны Зеленский к нему не подошел, получит негатив одной части электората при нейтралитете другой части электората.
Согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:......... Странно, о неразвитости гражд. общества в Украине говорят все, кому не лень. У Вас др. мнение? Уровень политиков не отражает уровень общества? Какая связь между "західним суспільством" и кращий чи не кращий Зе? Уровень развития западного общества зависит от успехов Зеленского?!
-Інше. І дві революції це прекрасно підтвердили. Правда у різних частинах України воно по різному розвинуте. І є проблема бідності населення, через що у людей банально не вистачає часу і можливостей для "розвитку суспільства".
Революция и гражд. общество - несколько разные вещи. Кроме того, то, что у нас было, это вообще не революции. Да Вы и сами написали подчёркнутую фразу.
-Ні. Суспільство вже сильно змінилось. Політики ще ні. І плюс глянь на Венесуелу, Білорусь і т.д. Там проблема в політиках, а не суспільстві.
Вы уверены? Мне кажется, Вы ошибаетесь.
-Якщо Зе буде набагато кращий і наблизить нас(Україну) до стандартів західного суспільства, тоді і будемо те(західне) суспільство аналізувати глибоко і будемо вирішувати куди рухатись далі.
Это не понял, как и в первый раз. Какая связь между тем, что сделает (или не сделает) Зе, и анализом западного общества? Тем более, что я об анализе западного общества вообще не говорил, а писал об отсутствии/слабости гражд. общества у нас.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 08 тра, 2019 01:06, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятнее всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
Очень надеюсь, что всё же начнут хоть что-то делать. Хотя и понимаю, что сегодня это дьявольски тяжело. Dum spiro spero.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше. Тоді продовжимо розмову. Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене. Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
от читаю один пост КХ - так розумно пише, що хоч вибирай депутатом до ВРУ, а в другому постi вже готовий з чумаданами накрисячених койнiв линяти геть ... наче як би два рiзнi оператора на однiй учотцi .. або шизiк
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
"Паспорти» - це активне запрошення до діалогу нового Президента України Володимира Зеленського та примус до миру, на умовах Москви. Зеленський так часто наголошував, що він зробить все заради миру, що кожний день війни, буде негативно відбиватись на його рейтингу. Війна – це єдиний сценарій, який не передбачений серіалом «Слуга народу», і Путін, як розумний стратег, витягає ЗЕ у ту реальність, в якій він ніколи не був навіть сценічно, і в якій він відверто слабкий. Тут за Разумковим не відсидишся…
freeze написав:Во вторник, 7 мая, действующий президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной Гвардии Украины Юрия Аллерова.
По мнению пенсионеров-компов очередная плановая ротация ))))
Вата хоч і волога, а продовжує палати, знову невдача зі зрадою:
Відповідаючи на запитання, чи готовий він продовжувати службу в Нацгвардії, Аллеров сказав: "Якщо новий президент ухвалить таке рішення, я розглядатиму цю пропозицію. А зараз буду звільнений за законом".
Він зазначив, що рішення про звільнення було його ініціативою - напередодні він написав заяву про відставку.
У порохоботов всегда найдется оправдания действиям своего кумира ))) Не ротация, так сам хотел. ПОП так массово занялся перетряской кадров, хотя моральней было, чтобы хромая утка оставила бы назначения для избранного президента. Но мораль и пенсионер комп понятия не совместимые.
Да тут клуб ватанів-моралістів)))) Нові методики отримали з Ольгіно!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
andrijk777 написав:ЛАД Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше. Тоді продовжимо розмову. Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене. Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась. Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США. Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.