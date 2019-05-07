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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2826282728282829 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 132 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 35 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 132 Додано: Сер 08 тра, 2019 09:56 ЛАД написав: Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке

Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.

Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.



Всі ці речі давним-давно відомі.



Або беремо за зразок Польшу чи прибалтійські країни, які повністю відірвались від російського світу, від Баратинського-Путіна-Достоєвського-Лєніна, або ж стаємо вассалами Росії - бідними і занюханими, як Абхазія, Придністров,я, ОРДЛО.



Інших варіантів - немає!

_______________



Занепад Росії як високотехнологічної держави - новини для місцевих ватанів, раджу почитати їм "зраду" російських пропагандистів https://el-murid.livejournal.com/4130066.html Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.Всі ці речі давним-давно відомі.Інших варіантів - немає!_______________Занепад Росії як високотехнологічної держави - новини для місцевих ватанів, раджу почитати їм "зраду" російських пропагандистів Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 тра, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19773 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 10:00 zРадио написав: Starikan написав: Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу



Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.



Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет

Как ничего не делал? А как же Порошенко вождь краснокожих?

Даже сейчас он должен передавать дела, документы, контакты - а не заниматься, чем занимается. Инаугурация это лишь ритуал, посвящение в должность. Все до этого должно быть сделано.

"Собака не может быть дохлой" если она продолжает гадить. Как ничего не делал? А как же Порошенко вождь краснокожих?Даже сейчас он должен передавать дела, документы, контакты - а не заниматься, чем занимается. Инаугурация это лишь ритуал, посвящение в должность. Все до этого должно быть сделано."Собака не может быть дохлой" если она продолжает гадить. Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 тра, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8017 З нами з: 03.11.08 Подякував: 662 раз. Подякували: 1700 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 10:05 Frant написав: ЛАД написав: Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке

Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.

Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.



Всі ці речі давним-давно відомі.



Або беремо за зразок Польшу чи прибалтійські країни, які повністю відірвались від російського світу, від Баратинського-Путіна-Достоєвського-Лєніна, або ж стаємо вассалами Росії - бідними і занюханими, як Абхазія, Придністров,я, ОРДЛО.



Інших варіантів - немає! Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.Всі ці речі давним-давно відомі.Інших варіантів - немає!

Я предлагал подумать .

Очевидно, вы к этому не способны.

Подозреваю, что за 5 минут Вы даже прочитать не успели. Только набросать субстанцию на вентилятор.

Молодец! Так держать! Интересно, сколько платят таким ... умникам? Или это "по зову души"? Я предлагалОчевидно, вы к этому не способны.Подозреваю, что за 5 минут Вы даже прочитать не успели. Только набросать субстанцию на вентилятор.Молодец! Так держать! Интересно, сколько платят таким ... умникам? Или это "по зову души"?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13009 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 10:09 ЛАД написав: Frant написав: ЛАД написав: Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке

Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.

Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.



Всі ці речі давним-давно відомі.



Або беремо за зразок Польшу чи прибалтійські країни, які повністю відірвались від російського світу, від Баратинського-Путіна-Достоєвського-Лєніна, або ж стаємо вассалами Росії - бідними і занюханими, як Абхазія, Придністров,я, ОРДЛО.



Інших варіантів - немає! Маячня сивої кобили в безмісячну ніч.Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.Всі ці речі давним-давно відомі.Інших варіантів - немає!

Я предлагал подумать .

Очевидно, вы к этому не способны.

Подозреваю, что за 5 минут Вы даже прочитать не успели. Только набросать субстанцию на вентилятор.

Молодец! Так держать! Интересно, сколько платят таким ... умникам? Или это "по зову души"? Я предлагалОчевидно, вы к этому не способны.Подозреваю, что за 5 минут Вы даже прочитать не успели. Только набросать субстанцию на вентилятор.Молодец! Так держать! Интересно, сколько платят таким ... умникам? Или это "по зову души"?



За суттю - нічого сказати, наш ольгінський "думальщик"??

Борець з українським націоналізмом і з українською державою)))

З польським чи латишським націоналізмом - не пробував боротись? За суттю - нічого сказати, наш ольгінський "думальщик"??Борець з українським націоналізмом і з українською державою)))З польським чи латишським націоналізмом - не пробував боротись? Востаннє редагувалось Frant в Сер 08 тра, 2019 10:20, всього редагувалось 3 разів. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19773 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1143 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 10:22 Re: Політичні дискусії От ви кажите - подумайте ... І говорите про економічний стан "пересічного" . Про ідеологію в цей час не говорите взагалі .

Насправді всім хто просто так собі думає на свій розсуд - треба почитати фахівців ( причому бажано з різних ідеологічних чи наукових таборів ) . У них вже про все теорія ( ну така собі теорія - але яка є ) написана . І обновляється постійно . Якось пролистав книжку Почепцова 2017 року ... Так там все про компанію Зеленського є . Що , як , куди і т.п. Корисні поради ... А є ж повно докторів і кандидатів і наших і ненаших , які цим займаються науково . Хоч і гуманітарно ...

І про вектори приоритетів у різних верств населення у них теж є . У кого на перших позиціях економіка - це одні . У інших - ідеологія , політика - це зовсім інші ... І люди з різних категорій один одного не розуміють в принципі . Puente Повідомлень: 1693 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 234 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 10:25 Sommer

Хочу напомнить об alyak"е и его попытке обсудить весьма важные вопросы в ветке "О сепаратизме".

Налетела стая ... не буду писать кого и просто заклевали человека, даже не дав себе труда подумать о том, что он писал. Закончилось тем, что он просто ушёл с форума.

Одним из активных деятелей этой стаи был Вася. Не помню, присутствовали Вы на той ветке.

Но простите, уверен, что alyak был (и есть) на голову выше Васи.

Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке

P.s. Ваше замечание "75% набрали?" приближает Вас к Васиному месту.

P.p.s. Faceless, я убрал упоминание о нашем с Васей "общении", надеюсь, в таком виде пост устраивает? Хочу напомнить об alyak"е и его попытке обсудить весьма важные вопросы в ветке "О сепаратизме".Налетела стая ... не буду писать кого и просто заклевали человека, даже не дав себе труда подумать о том, что он писал. Закончилось тем, что он просто ушёл с форума.Одним из активных деятелей этой стаи был Вася. Не помню, присутствовали Вы на той ветке.Но простите, уверен, что alyak был (и есть) на голову выше Васи.Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке viewtopic.php?p=4369126#p4369126 и хоть немного подумать над ним.P.s. Ваше замечание "75% набрали?" приближает Вас к Васиному месту.P.p.s., я убрал упоминание о нашем с Васей "общении", надеюсь, в таком виде пост устраивает?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13009 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 2826282728282829 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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