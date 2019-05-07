Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Ну вот, а меня за подобные прогнозы неоднократно ругали, вспоминая великую авиационно-космическую державу
Ай, не лукавьте - не за это вас ругали, а за то, что своей риторикой вы поощряли бездеятельность, или сознательное вредительство власти.
Я ж не говорю (и не скажу), что ситуация безнадежная, потому что сделать ничего нельзя - я говорю, что дела идут плохо, потому что никто ничего не делал, чтобы все поправить. И, вероятне всего, никто ничего и дальше не будет делать - это проще, надежней и не противоречит личным интересам тех, кто на это влияет
Как ничего не делал? А как же Порошенко вождь краснокожих? Даже сейчас он должен передавать дела, документы, контакты - а не заниматься, чем занимается. Инаугурация это лишь ритуал, посвящение в должность. Все до этого должно быть сделано. "Собака не может быть дохлой" если она продолжает гадить.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 тра, 2019 10:07, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке
Маячня сивої кобили в безмісячну ніч. Підміна понять і визначень, маніпуляція фактами, демагогія, русіш-пропаганда і т.п.
Всі ці речі давним-давно відомі.
Або беремо за зразок Польшу чи прибалтійські країни, які повністю відірвались від російського світу, від Баратинського-Путіна-Достоєвського-Лєніна, або ж стаємо вассалами Росії - бідними і занюханими, як Абхазія, Придністров,я, ОРДЛО.
Інших варіантів - немає!
Я предлагал подумать. Очевидно, вы к этому не способны. Подозреваю, что за 5 минут Вы даже прочитать не успели. Только набросать субстанцию на вентилятор. Молодец! Так держать! Интересно, сколько платят таким ... умникам? Или это "по зову души"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
От ви кажите - подумайте ... І говорите про економічний стан "пересічного" . Про ідеологію в цей час не говорите взагалі . Насправді всім хто просто так собі думає на свій розсуд - треба почитати фахівців ( причому бажано з різних ідеологічних чи наукових таборів ) . У них вже про все теорія ( ну така собі теорія - але яка є ) написана . І обновляється постійно . Якось пролистав книжку Почепцова 2017 року ... Так там все про компанію Зеленського є . Що , як , куди і т.п. Корисні поради ... А є ж повно докторів і кандидатів і наших і ненаших , які цим займаються науково . Хоч і гуманітарно ... І про вектори приоритетів у різних верств населення у них теж є . У кого на перших позиціях економіка - це одні . У інших - ідеологія , політика - це зовсім інші ... І люди з різних категорій один одного не розуміють в принципі .
Sommer Хочу напомнить об alyak"е и его попытке обсудить весьма важные вопросы в ветке "О сепаратизме". Налетела стая ... не буду писать кого и просто заклевали человека, даже не дав себе труда подумать о том, что он писал. Закончилось тем, что он просто ушёл с форума. Одним из активных деятелей этой стаи был Вася. Не помню, присутствовали Вы на той ветке. Но простите, уверен, что alyak был (и есть) на голову выше Васи. Кстати, рекомендую всем "патриотам" прочитать хотя бы первый пост в той ветке viewtopic.php?p=4369126#p4369126 и хоть немного подумать над ним. P.s. Ваше замечание "75% набрали?" приближает Вас к Васиному месту. P.p.s. Faceless, я убрал упоминание о нашем с Васей "общении", надеюсь, в таком виде пост устраивает?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Frant написав:..... З польським чи латишським націоналізмом - не пробував боротись?
Революцию "в мировом масштабе" делать не собираюсь. С польским или латышским национализмом пусть борются поляки и латыши. Меня заботит, что происходит в моей стране. Переживать за больницы и школы в России - Ваша прерогатива.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:От ви кажите - подумайте ... І говорите про економічний стан "пересічного" . Про ідеологію в цей час не говорите взагалі . Насправді всім хто просто так собі думає на свій розсуд - треба почитати фахівців ( причому бажано з різних ідеологічних чи наукових таборів ) . У них вже про все теорія ( ну така собі теорія - але яка є ) написана . І обновляється постійно . Якось пролистав книжку Почепцова 2017 року ... Так там все про компанію Зеленського є . Що , як , куди і т.п. Корисні поради ... А є ж повно докторів і кандидатів і наших і ненаших , які цим займаються науково . Хоч і гуманітарно ... І про вектори приоритетів у різних верств населення у них теж є . У кого на перших позиціях економіка - це одні . У інших - ідеологія , політика - це зовсім інші ... І люди з різних категорій один одного не розуміють в принципі .
Не очень понял, этот пост ко мне или нет. На всякий случай отвечу. Да, есть разные взгляды, и это естественно и необходимо. Главное, не доводить эту разницу во взглядах до маразма и мордобоя, а пытаться найти какие-то общие точки. Но к этому должны стремиться обе стороны. Пример - тяжело понять друг друга истинно верующему и атеисту. Но если они не фанатики, для которых "идея превыше всего", то можно найти много общего, с чем согласятся оба и смогут вместе работать. А насчёт дилеммы, что первично экономика или политика-идеология, мой выбор - экономика, хотя политика-идеология может играть очень сильную роль и сильно менять ситуацию на относительно коротких (в исторических масштабах) промежутках времени.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
Очевидно пьяные водители его устраивали всю каденцию. Ему бы вещи собирать, а не законы строчить. А если уж просветлел, то стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу.
Тобто є зрада!!! Що треба робити Зеленському? Зменшувати штрафи за вождіння в нетверезому вигляді? Може, ще й доплачувати пиякам? ____________________ Цікаві речі, для порівняння:
"Будь у меня такая возможность, я распорядился бы наклеивать на импортные продукты в магазинах Украины таблички с надписью: «В России запрещён к ввозу». Может быть, тогда у желающих одной рукой класть в рот финский сыр или норвежскую рыбу, а другую протягивать за российским паспортом мозговые извилины стали бы постепенно укладываться на предназначенные им природой места. А тех, кому кажется, что это пустозвонство, прошу обратить внимание на хайп, поднятый россиянами, едва заслышавшими о намерении лишить их права ввозить 5 кг санкционки для собственного пропитания из зарубежных поездок."