Додано: Сер 08 тра, 2019 12:41

Frant написав: ruvex написав: Frant написав: Чергова зрада від Порошенка!

Не дає пиякам їздити!

Чергова зрада від Порошенка!Не дає пиякам їздити!

Один вопрос.Где был Порошенко вплоть до 2019 года? У него руки тряслись, не мог подписывать ничего?Или не понимаете, что подписывая теперь он топит не Зеленского. Нет!Зеленский такой же момент, в жизни страны, как и любой другой президент.Он топит Украину. Всеми этими назначениями, новыми законами, которые он не принимал и не подписывал все 5 лет, чтобы ему самому было вольготно сидеть и заниматься своими вопросами. Всем этим он делает медвежью услугу стране, всем нам. Двуличный человек, в одну сторону говорящий о стране с пафосом, с другой делающий подножку и не думающий не о чем в своей злобе. За действия повлекшие вред стране полагается ответственность и логичная отмена всего, что было принято.Умному человеку нельзя не понимать этого, этим можно только пренебрегать.Развлекайтесь, время осознания еще придет, оно всегда приходит ко всем, рано или поздно.________________________________________________________________________________