Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть, когда нужно (выгодно), то могут и с другой стороны рассматривать вопрос.
З.Ы. занятный сайт... З.З.Ы. вот такая получается картинка (что на форуме, что в других местах) - по сути сторонники ПАПа определили, что только они могут касаться проблем, негараздив, да и вообще рассматривать любой вопрос с разных сторон. А всякий не относящийся к ним, стоит ему обратить внимание на это -- раздувает зраду, зрадофил и т.п.
Всё бы ничего ... если бы объективные показатели (рейтинги) указывали на первые места.
Але наперед, в якості маркеру розпізнавання "свій-чужий" або "дурень-розумний", кілька тез:
То есть, когда нужно (выгодно), то могут и с другой стороны рассматривать вопрос.
З.Ы. занятный сайт... З.З.Ы. вот такая получается картинка (что на форуме, что в других местах) - по сути сторонники ПАПа определили, что только они могут касаться проблем, негараздив, да и вообще рассматривать любой вопрос с разных сторон. А всякий не относящийся к ним, стоит ему обратить внимание на это -- раздувает зраду, зрадофил и т.п.
Всё бы ничего ... если бы объективные показатели (рейтинги) указывали на первые места.
Сам - воював?
Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?
Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців