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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2827282828292830

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:02

  Yuri_T написав:
  ruvex написав:...то стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу.

вот и посмотрим, как новый подпишет.

Удачи!
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:05

Але наперед, в якості маркеру розпізнавання "свій-чужий" або "дурень-розумний", кілька тез:

https://zrada.org/suchasnist/29-methods ... evich.html

То есть, когда нужно (выгодно), то могут и с другой стороны рассматривать вопрос.

З.Ы. занятный сайт...
З.З.Ы. вот такая получается картинка (что на форуме, что в других местах) - по сути сторонники ПАПа определили, что только они могут касаться проблем, негараздив, да и вообще рассматривать любой вопрос с разных сторон.
А всякий не относящийся к ним, стоит ему обратить внимание на это -- раздувает зраду, зрадофил и т.п.

Всё бы ничего ... если бы объективные показатели (рейтинги) указывали на первые места.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:08

  detroytred написав:
Але наперед, в якості маркеру розпізнавання "свій-чужий" або "дурень-розумний", кілька тез:


То есть, когда нужно (выгодно), то могут и с другой стороны рассматривать вопрос.

З.Ы. занятный сайт...
З.З.Ы. вот такая получается картинка (что на форуме, что в других местах) - по сути сторонники ПАПа определили, что только они могут касаться проблем, негараздив, да и вообще рассматривать любой вопрос с разных сторон.
А всякий не относящийся к ним, стоит ему обратить внимание на это -- раздувает зраду, зрадофил и т.п.

Всё бы ничего ... если бы объективные показатели (рейтинги) указывали на первые места.

Сам - воював?

Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?

Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:17

  Frant написав:.......
Сам - воював?

Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?

Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.

Этого юродивого, который воюет из окопа на собственном диване, когда-нибудь успокоят?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:20

  Frant написав:Сам - воював?

Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?

Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.

Упырь читай, я уже отвечал на этот вопрос superbmw2011. А лучше
  Василь-Рівне написав:Може таки затикнеш свій каналізаційний отвір і почнеш писати ТУТ коректно і з повагою до опонентів? Га?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 13:28

  ЛАД написав:
  Frant написав:.......
Сам - воював?

Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?

Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.

Этого юродивого, который воюет из окопа на собственном диване, когда-нибудь успокоят?



  ruvex написав:
  Frant написав:Сам - воював?

Хоча би укр-армію та добровольців - грошима підтримував за 5 років російсько-української війни?

Питання стосується також панів Лада, Рувекса, Барана і т.п. зрадофілів, які всюди шукають зраду, яким все не так, які ненавидять українську державу.

Упырь читай, я уже отвечал на этот вопрос superbmw2011. А лучше
  Василь-Рівне написав:Може таки затикнеш свій каналізаційний отвір і почнеш писати ТУТ коректно і з повагою до опонентів? Га?


Ватани розсмерділись)))
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Як щодо екскурсій в ОРДлО - українофоби не бажають поїхати туди на тиждень, щоб ознайомитись з "вітріною руского міра"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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