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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2827282828292830

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:34

  ruvex написав:
Frant написав:
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.

А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.

Сб 15 окт, 2011
Горячие новости по драгоценным металлам


Зашкварненько :mrgreen:

А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.

Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".

Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:37

не дают дискуссию вести :mrgreen:
ну хоть "приструнили" прафесора. :D

я вот что думаю по поводу "+".
их убрали с этой ветки, т.к. достаточно много постов отсюда попадает в Топ
ответов, а юзеры интересуются - шо ж воно там такого.
вот и решили таким образом "скрыть правду от народа" :mrgreen:

модераторы, Ирина, вы ж тут, трёте, опровергнте мою "теорию".
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:55

-
  zРадио написав:Зашкварненько :mrgreen:

А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.

Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".

Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!

Типова логіка кремлебота:
Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:01

Re: логики

  andrijk777 написав:Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія

Люди всегда гибнут за территории.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:03

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:вот и решили таким образом "скрыть правду от народа"
так це все зрада ...вона скрізь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:05

  andrijk777 написав:-
  zРадио написав:Зашкварненько :mrgreen:

А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.

Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".

Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!

Типова логіка кремлебота:
Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія.


Ой ли - а от рук борцов за независимость Украины люди не гибли? Там тоже территория важнее была?

Нет, у тебя логика не кремлебота! У тебя логика манкурта и предателя! Договорятся такие как ты до реституции - поэтому поляки, венгры и румыны и поддерживают подобных дурачков
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:07

Re: Політичні дискусії

  19yuriy91 написав:их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:10

  Ірина_ написав:
  19yuriy91 написав:их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.

правильно сделали.
сайт экономический, страждущие признания талантов могут смело валить на фейсбук и ради лайков упражняться хоть до посинения органов
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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