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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:34
ruvex написав:
Frant написав:
Кстати, участники пакта Риббентропа-Молотова сделали для самостийной гораздо больше, чем все эти самостийныки (мазепа, бандера, петлюра, лющенко), вместе взятые.
Вот на создание и установку памятника участникам пакта Риббентропа-Молотова я мог бы пожертвовать денежку, хоть и небольшую. Так как люди заслужили этого - с позиции украинофила.
А как относиться к своим сбережением - СССР всех учил, только не все правильные выводы сделали.
Сб 15 окт, 2011Горячие новости по драгоценным металлам
Зашкварненько
А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.
Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".
Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:37
не дают дискуссию вести
ну хоть "приструнили" прафесора.
я вот что думаю по поводу "+".
их убрали с этой ветки, т.к. достаточно много постов отсюда попадает в Топ
ответов
, а юзеры интересуются - шо ж воно там такого.
вот и решили таким образом "скрыть правду от народа"
модераторы, Ирина
, вы ж тут, трёте, опровергнте мою "теорию".
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19yuriy91
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:55
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zРадио написав:
Зашкварненько
А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.
Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".
Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!
Типова логіка кремлебота:
Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія.
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andrijk777
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:01
andrijk777 написав:
Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія
Люди всегда гибнут за территории.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:03
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:05
andrijk777 написав:
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zРадио написав:
Зашкварненько
А главное - на злобу дня. Смотрю я на сегодняшний дудл "Ніколи знову 1939-1945", и немного недоумеваю. Ладно бы, это было написано на английском, или французском, или даже немецком. Но на украинском это значит, что Галичину, Буковину и Закарпатье нужно вернуть тем, чьими они были до 1939-го.
Это все равно, что американцы напишут сейчас "Never ever 1775-1783".
Запомните, умники, придумывающие подобные глупости (Вятрович&Ко) - для Украины "ніколи знову" было, есть и будет 1941-1945!
Типова логіка кремлебота:
Не важливо що в 39-40 гинули люди, важлива територія.
Ой ли - а от рук борцов за независимость Украины люди не гибли? Там тоже территория важнее была?
Нет, у тебя логика не кремлебота! У тебя логика манкурта и предателя! Договорятся такие как ты до реституции - поэтому поляки, венгры и румыны и поддерживают подобных дурачков
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zРадио
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:07
19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:10
Ірина_ написав: 19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
правильно сделали.
сайт экономический, страждущие признания талантов могут смело валить на фейсбук и ради лайков упражняться хоть до посинения органов
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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