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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:37
не дают дискуссию вести
ну хоть "приструнили" прафесора.
я вот что думаю по поводу "+".
их убрали с этой ветки, т.к. достаточно много постов отсюда попадает в Топ
ответов
, а юзеры интересуются - шо ж воно там такого.
вот и решили таким образом "скрыть правду от народа"
модераторы, Ирина
, вы ж тут, трёте, опровергнте мою "теорию".
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19yuriy91
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:03
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:07
19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:10
Ірина_ написав: 19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
правильно сделали.
сайт экономический, страждущие признания талантов могут смело валить на фейсбук и ради лайков упражняться хоть до посинения органов
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:20
Yuri_T написав: Ірина_ написав: 19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
правильно сделали.
сайт экономический, страждущие признания талантов могут смело валить на фейсбук и ради лайков упражняться хоть до посинения органов
Судя из контекста всей ветки, если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать. Неудачно, но тем не менее.
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ruvex
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:25
Ірина_ написав: 19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
не понятно, кто такие эти многие и как можно этим манипулировать, ну да и ладно.
но за ответ - спасибо .)))
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19yuriy91
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:27
ruvex написав:
если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать
Поддержки кого?
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Faceless
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:33
Faceless написав: ruvex написав:
если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать
Поддержки кого?
Массово здесь не поддерживали ни Бойко, ни Ляшко, ни Тимошенко, ни даже Зеленского. Здесь была массовая оппозиция к власти. В этом и кроется ответ. ИМХО.
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ruvex
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:40
19yuriy91 написав: Ірина_ написав: 19yuriy91 написав:
их убрали с этой ветки
забрали, бо багато хто цим маніпулює.
не понятно, кто такие эти многие и как можно этим манипулировать, ну да и ладно.
но за ответ - спасибо .)))
Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless
це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:40
Faceless написав: ruvex написав:
если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать
Поддержки кого?
Ну вобщем-то у порохоботов на протяжении всей предвыборной кампании здесь был включен режим наибольшего благоприятствования. Особенно ярко это проявлялось перед вторым туром.
Доходило до смешного.
Перед первым туром: сторонники гаранта обзывают кого-то идиотом... им в ответ фраза типа "сам дурак". Пост приверженца По оставляли нетронутым, пост отреагировавшего терли.
Перед вторым туром: опять же, кто не с нами, тот... оскорбления - прямые и в виде баннеров толлящего содержания. Наученные горьким опытом, противники ПО избегают оскорблений, но приводят какие-то там факты или дают ссылки на контент, где действующая власть выглядит, мягко говоря, нелицеприятно. Реакция модераторов - посты с фактажем от противников По трутся, тролль-посты от сторонников По здравствуют и размножаются.
Если не обращать на все вышесказанное никакого внимания, то да, никакой поддержки никто никому не оказывал
Востаннє редагувалось antey1969
в Сер 08 тра, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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antey1969
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