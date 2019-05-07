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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:41

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.

Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:42

  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.

Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48

  Ірина_ написав:Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.

Прямо заговор какой-то.
Сообщения хоть были не плохие? :mrgreen:
Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.
Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48

  antey1969 написав:
  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.

Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця


Он откусит понемногу у всех, в том числе у Порошенко. И точно кто-то потеряется у проходного барьера в 5 процентов. По крайней мере это грозит всем кроме Зеленского, Тимошенко и Бойко.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:49

  antey1969 написав:
  Faceless написав:
  ruvex написав:если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать

Поддержки кого?

Ну вобщем-то у порохоботов на протяжении всей предвыборной кампании здесь был включен режим наибольшего благоприятствования. Особенно ярко это проявлялось перед вторым туром.
Доходило до смешного.
Перед первым туром: сторонники гаранта обзывают кого-то идиотом... им в ответ фраза типа "сам дурак". Пост приверженца По оставляли нетронутым, пост отреагировавшего терли.
Перед вторым туром: опять же, кто не с нами, тот... оскорбления - прямые и в виде баннеров толлящего содержания. Наученные горьким опытом, противники ПО избегают оскорблений, но приводят какие-то там факты или дают ссылки на контент, где действующая власть выглядит, мягко говоря, нелицеприятно. Реакция модераторов - посты с фактажем от противников По трутся, тролль-посты от сторонников По здравствуют и размножаются.
Если не обращать на все вышесказанное никакого внимания, то да, никакой поддержки никто никому не оказывал :lol:

+
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:56

  Ірина_ написав:
Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.


Ирина,

позвольте предложить компромисс - верните на ветку лайки, чтобы мы между собой как-то могли рефлексировать на комментарии друг друга. Но не учитывайте лайки ни в каких рейтингах - не выводите их в ТОП, и не считайте при награждении медалями.

Спасибо!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:58

  ruvex написав:
  Ірина_ написав:Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.

Прямо заговор какой-то.
Сообщения хоть были не плохие? :mrgreen:
Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.
Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так.


Тема создавалась под выборы, естественно после подведения итогов, фаны проигравшего кандидата, расстроившись, массово покинули ветку. Да и сторонники победителя, получив своё, занялись своими делами, все же взрослые люди.
С другой стороны пару неадекватов постоянно сыпят оскорблениями, и ответить им не реально, потому что ответы в их же стилистике удаляются, а сами оскорбления в такой же стилистике остаются.
От этого становится неинтересно.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:59

freeze
Угу. Мы сыграли в игру, которую нам предложили.
Черные начинают и проигрывают. :D
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:06

zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:08

В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

https://lb.ua/news/2019/05/08/426347_v_ ... noviy.html
19yuriy91
 
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