Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников. Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
Шансы БПП тают и тают. Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников. Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
Шансы БПП тают и тают. Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
Ірина_ написав:Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.
Прямо заговор какой-то. Сообщения хоть были не плохие? Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум. Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так.
freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников. Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
Шансы БПП тают и тают. Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця
Он откусит понемногу у всех, в том числе у Порошенко. И точно кто-то потеряется у проходного барьера в 5 процентов. По крайней мере это грозит всем кроме Зеленского, Тимошенко и Бойко.
ruvex написав:если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать
Поддержки кого?
Ну вобщем-то у порохоботов на протяжении всей предвыборной кампании здесь был включен режим наибольшего благоприятствования. Особенно ярко это проявлялось перед вторым туром. Доходило до смешного. Перед первым туром: сторонники гаранта обзывают кого-то идиотом... им в ответ фраза типа "сам дурак". Пост приверженца По оставляли нетронутым, пост отреагировавшего терли. Перед вторым туром: опять же, кто не с нами, тот... оскорбления - прямые и в виде баннеров толлящего содержания. Наученные горьким опытом, противники ПО избегают оскорблений, но приводят какие-то там факты или дают ссылки на контент, где действующая власть выглядит, мягко говоря, нелицеприятно. Реакция модераторов - посты с фактажем от противников По трутся, тролль-посты от сторонников По здравствуют и размножаются. Если не обращать на все вышесказанное никакого внимания, то да, никакой поддержки никто никому не оказывал
Ірина_ написав: Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.
Ирина,
позвольте предложить компромисс - верните на ветку лайки, чтобы мы между собой как-то могли рефлексировать на комментарии друг друга. Но не учитывайте лайки ни в каких рейтингах - не выводите их в ТОП, и не считайте при награждении медалями.
Ірина_ написав:Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.
Прямо заговор какой-то. Сообщения хоть были не плохие? Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум. Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так.
Тема создавалась под выборы, естественно после подведения итогов, фаны проигравшего кандидата, расстроившись, массово покинули ветку. Да и сторонники победителя, получив своё, занялись своими делами, все же взрослые люди. С другой стороны пару неадекватов постоянно сыпят оскорблениями, и ответить им не реально, потому что ответы в их же стилистике удаляются, а сами оскорбления в такой же стилистике остаются. От этого становится неинтересно.
В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец.