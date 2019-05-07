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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 28292830283128322833> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Сер 08 тра, 2019 15:41 Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.

Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.



Шансы БПП тают и тают.

Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается. freeze 4 Повідомлень: 11382 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3557 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:42 freeze написав: Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.

Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.



Шансы БПП тают и тают.

Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.Шансы БПП тают и тают.Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця antey1969 1

Повідомлень: 8227 З нами з: 30.11.11 Подякував: 989 раз. Подякували: 2218 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48 Ірина_ написав: Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках. Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модераторце одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.

Прямо заговор какой-то.

Сообщения хоть были не плохие?

Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.

Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так. Прямо заговор какой-то.Сообщения хоть были не плохие?Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8036 З нами з: 03.11.08 Подякував: 663 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:48 antey1969 написав: freeze написав: Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.

Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.



Шансы БПП тают и тают.

Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.Шансы БПП тают и тают.Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця Не у По он откусит проценты, а у Зе и у Грыця



Он откусит понемногу у всех, в том числе у Порошенко. И точно кто-то потеряется у проходного барьера в 5 процентов. По крайней мере это грозит всем кроме Зеленского, Тимошенко и Бойко. Он откусит понемногу у всех, в том числе у Порошенко. И точно кто-то потеряется у проходного барьера в 5 процентов. По крайней мере это грозит всем кроме Зеленского, Тимошенко и Бойко. freeze 4 Повідомлень: 11382 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3557 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:49 antey1969 написав: Faceless написав: ruvex написав: если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать если не сказать, что она создана для предвыборной поддержки, значит ничего не сказать

Поддержки кого? Поддержки кого?

Ну вобщем-то у порохоботов на протяжении всей предвыборной кампании здесь был включен режим наибольшего благоприятствования. Особенно ярко это проявлялось перед вторым туром.

Доходило до смешного.

Перед первым туром: сторонники гаранта обзывают кого-то идиотом... им в ответ фраза типа "сам дурак". Пост приверженца По оставляли нетронутым, пост отреагировавшего терли.

Перед вторым туром: опять же, кто не с нами, тот... оскорбления - прямые и в виде баннеров толлящего содержания. Наученные горьким опытом, противники ПО избегают оскорблений, но приводят какие-то там факты или дают ссылки на контент, где действующая власть выглядит, мягко говоря, нелицеприятно. Реакция модераторов - посты с фактажем от противников По трутся, тролль-посты от сторонников По здравствуют и размножаются.

Если не обращать на все вышесказанное никакого внимания, то да, никакой поддержки никто никому не оказывал Ну вобщем-то у порохоботов на протяжении всей предвыборной кампании здесь был включен режим наибольшего благоприятствования. Особенно ярко это проявлялось перед вторым туром.Доходило до смешного.Перед первым туром: сторонники гаранта обзывают кого-то идиотом... им в ответ фраза типа "сам дурак". Пост приверженца По оставляли нетронутым, пост отреагировавшего терли.Перед вторым туром: опять же, кто не с нами, тот... оскорбления - прямые и в виде баннеров толлящего содержания. Наученные горьким опытом, противники ПО избегают оскорблений, но приводят какие-то там факты или дают ссылки на контент, где действующая власть выглядит, мягко говоря, нелицеприятно. Реакция модераторов - посты с фактажем от противников По трутся, тролль-посты от сторонников По здравствуют и размножаются.Если не обращать на все вышесказанное никакого внимания, то да, никакой поддержки никто никому не оказывал

+ Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8036 З нами з: 03.11.08 Подякував: 663 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:56 Ірина_ написав:

Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках. Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модераторце одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.



Ирина,



позвольте предложить компромисс - верните на ветку лайки, чтобы мы между собой как-то могли рефлексировать на комментарии друг друга. Но не учитывайте лайки ни в каких рейтингах - не выводите их в ТОП, и не считайте при награждении медалями.



Спасибо! Ирина,позвольте предложить компромисс - верните на ветку лайки, чтобы мы между собой как-то могли рефлексировать на комментарии друг друга. Но не учитывайте лайки ни в каких рейтингах - не выводите их в ТОП, и не считайте при награждении медалями.Спасибо! zРадио

Повідомлень: 2199 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:58 ruvex написав: Ірина_ написав: Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модератор Faceless це одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках. Все насправді дуже просто, розділ людей на 2, скажімо так, фронти) Одне одному набивають +. Є й інші користувачі, які потім в понеділок на найбільші ці + скаржаться, спеціально (вже коли людина отримує медаль). І ще один момент спостерігається, що після функції + користувачів в цій темі значно зменшилося. Думаю відповідь на питання чому - очевидна. А тема була створена для того, повторюся (хоча модераторце одноразово озвучував), щоб флуду, що Ви тут активно обговорюєте не було по всіх гілках.

Прямо заговор какой-то.

Сообщения хоть были не плохие?

Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.

Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так. Прямо заговор какой-то.Сообщения хоть были не плохие?Уменьшилось потому, как не видно реакции в том числе, пишешь в пустоту, да и к тому же сообщения удаляются. Любой кто что-то сделал, хочет иметь в ответ какой то знак внимания правильно? А иначе это вакуум. Здесь теперь вакуум.Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет, за отсутствием явных оскорблений. Вот как то так.



Тема создавалась под выборы, естественно после подведения итогов, фаны проигравшего кандидата, расстроившись, массово покинули ветку. Да и сторонники победителя, получив своё, занялись своими делами, все же взрослые люди.

С другой стороны пару неадекватов постоянно сыпят оскорблениями, и ответить им не реально, потому что ответы в их же стилистике удаляются, а сами оскорбления в такой же стилистике остаются.

От этого становится неинтересно. Тема создавалась под выборы, естественно после подведения итогов, фаны проигравшего кандидата, расстроившись, массово покинули ветку. Да и сторонники победителя, получив своё, занялись своими делами, все же взрослые люди.С другой стороны пару неадекватов постоянно сыпят оскорблениями, и ответить им не реально, потому что ответы в их же стилистике удаляются, а сами оскорбления в такой же стилистике остаются.От этого становится неинтересно. freeze 4 Повідомлень: 11382 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3557 раз. Подякували: 5173 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 15:59 freeze

Угу. Мы сыграли в игру, которую нам предложили.

Черные начинают и проигрывают. Угу. Мы сыграли в игру, которую нам предложили.Черные начинают и проигрывают. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8036 З нами з: 03.11.08 Подякував: 663 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 16:06 zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися. Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 877 З нами з: 14.09.13 Подякував: 146 раз. Подякували: 612 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 16:08



https://lb.ua/news/2019/05/08/426347_v_ ... noviy.html В Верховной Раде уже есть голоса за новый избирательный закон. Об этом в комментарии LB.ua заявил первый заместитель главы Комитета по вопросам правовой политики и правосудия, член фракции "Народный фронт" Леонид Емец. 19yuriy91 Повідомлень: 2015 З нами з: 15.09.12 Подякував: 211 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 28292830283128322833> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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