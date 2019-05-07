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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2830283128322833>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:11

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет,

Поки так, панове! Ви дуже всі емоційно реагували на все і на один одного в цій гілці. Ось трішки охолонете і поверну плюсики :wink:

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:11

  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.

Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

Пізно Івасику до школи. Треба було на президента йти. Хоча... може це все на краще.
Вакарчук забере голоси в Зе і По, це очевидно. В Тимошенко, Бойко і Ляшка не забере, бо це інший електорат.
Гройсман - шансів потрапити в Раду немає жодних.
Кличко - навіть не знаю, але думаю шансів дуже мало.
БПП точно набере достатньо багато голосів, тому що багато хто розчарується в Зе до моменту виборів в ВР.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:16

  ruvex написав:стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу

это было бы самой большой глупостью...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:20

  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.

Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.

ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:21

  Тракторист написав:
  ruvex написав:стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу

это было бы самой большой глупостью...

Глупостью было афишировать, но не делать. Конкретика обещаний и решений - это авторитет. Отсюда и возникают вопросы о необходимости и правомерности национализации.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:21

Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:24

  Тракторист написав:
  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.


ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...

В данном случае я всегда вспоминаю о Клаусе Майне.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:25

  antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:26

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:БПП точно набере достатньо багато голосів, тому що багато хто розчарується в Зе до моменту виборів в ВР.


Никакие голоса от Зе не могут перейти к БПП, это антагонисты.

Какая то часть голосов может перейти к Гриценко, Тимошенко, Бойко, Вакарчуку, но ничто не перейдет к БПП.

Наоборот электорат БПП распылится между Вакарчуком, Кличко и Гройсманом.
Думаю, что у БПП будет по итогу процентов 10.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:27

  ruvex написав:
  Тракторист написав:
  ruvex написав:стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу

это было бы самой большой глупостью...

Глупостью было афишировать, но не делать. Конкретика обещаний и решений - это авторитет. Отсюда и возникают вопросы о необходимости и правомерности национализации.

о "правомерности" национализации уже высказался суд...

в нормальной банковской системе все банки должны быть в одинаковых условиях, в том числе и Ощад и Приват. если власть хочет что-то полезное сделать для банковской системы, то давно уже надо поднимать сумму гарантирования как миниму до 500 тыс. - сегодня это всего навсего стоимость автомобиля среднего класса...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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