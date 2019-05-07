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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:11
ruvex написав:
Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет,
Поки так, панове! Ви дуже всі емоційно реагували на все і на один одного в цій гілці. Ось трішки охолонете і поверну плюсики
З пов.
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Ірина_
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:11
freeze написав:
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
Пізно Івасику до школи. Треба було на президента йти. Хоча... може це все на краще.
Вакарчук забере голоси в Зе і По, це очевидно. В Тимошенко, Бойко і Ляшка не забере, бо це інший електорат.
Гройсман - шансів потрапити в Раду немає жодних.
Кличко - навіть не знаю, але думаю шансів дуже мало.
БПП точно набере достатньо багато голосів, тому що багато хто розчарується в Зе до моменту виборів в ВР.
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andrijk777
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:16
ruvex написав:
стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу
это было бы самой большой глупостью...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:20
freeze написав:
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
Шансы БПП тают и тают.
Очень ждем объявления о походе на парламент от Гройсмана - это уже точно будет - и от Удара Кличко - это готовится и обсуждается.
ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:21
Тракторист написав: ruvex написав:
стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу
это было бы самой большой глупостью...
Глупостью было афишировать, но не делать. Конкретика обещаний и решений - это авторитет. Отсюда и возникают вопросы о необходимости и правомерности национализации.
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ruvex
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:21
Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
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antey1969
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:24
Тракторист написав: freeze написав:
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...
В данном случае я всегда вспоминаю о Клаусе Майне.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:25
antey1969 написав:
Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:26
andrijk777 написав:БПП точно набере достатньо багато голосів, тому що багато хто розчарується в Зе до моменту виборів в ВР.
Никакие голоса от Зе не могут перейти к БПП, это антагонисты.
Какая то часть голосов может перейти к Гриценко, Тимошенко, Бойко, Вакарчуку, но ничто не перейдет к БПП.
Наоборот электорат БПП распылится между Вакарчуком, Кличко и Гройсманом.
Думаю, что у БПП будет по итогу процентов 10.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:27
ruvex написав: Тракторист написав: ruvex написав:
стоит подписать о 100% гарантиях Привату, как госу
это было бы самой большой глупостью...
Глупостью было афишировать, но не делать. Конкретика обещаний и решений - это авторитет. Отсюда и возникают вопросы о необходимости и правомерности национализации.
о "правомерности" национализации уже высказался суд...
в нормальной банковской системе все банки должны быть в одинаковых условиях, в том числе и Ощад и Приват. если власть хочет что-то полезное сделать для банковской системы, то давно уже надо поднимать сумму гарантирования как миниму до 500 тыс. - сегодня это всего навсего стоимость автомобиля среднего класса...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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