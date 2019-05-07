ruvex написав:Тракторист написав:
ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...
В данном случае я всегда вспоминаю о Клаусе Майне.
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:30
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:31
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:33
Мені більше всього сподобався НБУ - вони типу бачили майже 10 років , як гроші якісь перекидаються на Кіпр , але вважали цю філію аналогічну будь-якій обласній ...
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:39
Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40
Re: Політичні дискусії
Сто процентов.
Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.
Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.
Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А там наблюдаем.
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