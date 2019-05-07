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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 16:30
ruvex написав: Тракторист написав: freeze написав:
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.
ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...
В данном случае я всегда вспоминаю о Клаусе Майне.
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:31
freeze написав:
Думаю, что у БПП будет по итогу процентов 10.
да вы батенька оптимист...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:33
Тракторист написав:
о "правомерности" национализации уже высказался суд...
в нормальной банковской системе все банки должны быть в одинаковых условиях, в том числе и Ощад и Приват. если власть хочет что-то полезное сделать для банковской системы, то давно уже надо поднимать сумму гарантирования как миниму до 500 тыс. - сегодня это всего навсего стоимость автомобиля среднего класса...
Мені більше всього сподобався НБУ - вони типу бачили майже 10 років , як гроші якісь перекидаються на Кіпр , але вважали цю філію аналогічну будь-якій обласній ...
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:39
Тракторист написав:
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40
antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад
Сто процентов.
Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.
Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.
Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А там наблюдаем.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:44
ruvex написав: Тракторист написав:
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
я уж было подумал, что в виду имеется «Wind of Change»
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:46
ruvex написав: Тракторист написав:
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:49
freeze написав:
Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А там наблюдаем.
Тракторист написав:
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:51
Тракторист написав: ruvex написав: Тракторист написав:
если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
Браво!!!
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buratinyo
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Додано: Сер 08 тра, 2019 16:55
buratinyo написав: Тракторист написав:
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
Браво!!!
В свое время этому учили с детства. Лучше все - таки делать то,
Что ты делать мастер!
Песня о мастерах.
Сл. Михайлов Ю., муз. Рыбников А. , к/ф "Про Красную Шапочку"
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