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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:30

  ruvex написав:
  Тракторист написав:
  freeze написав:Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг, 16 мая, намерен объявить о том, что он идет в политику. Об этом сообщают "Факты ICTV" со ссылкой на информацию собственных источников.
Указывается, что в этот день музыкант представит и свою команду.


ему этого явно не стоит делать - какой он политик мы прерасно видели 15 лет назад...

В данном случае я всегда вспоминаю о Клаусе Майне.

если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:31

  freeze написав:Думаю, что у БПП будет по итогу процентов 10.

да вы батенька оптимист... :)
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:33

  Тракторист написав:о "правомерности" национализации уже высказался суд...

в нормальной банковской системе все банки должны быть в одинаковых условиях, в том числе и Ощад и Приват. если власть хочет что-то полезное сделать для банковской системы, то давно уже надо поднимать сумму гарантирования как миниму до 500 тыс. - сегодня это всего навсего стоимость автомобиля среднего класса...


Мені більше всього сподобався НБУ - вони типу бачили майже 10 років , як гроші якісь перекидаються на Кіпр , але вважали цю філію аналогічну будь-якій обласній ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:39

  Тракторист написав:если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...

Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40

Re: Політичні дискусії

antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад


Сто процентов.
Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.
Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.

Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А там наблюдаем.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:44

  ruvex написав:
  Тракторист написав:если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...

Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.


я уж было подумал, что в виду имеется «Wind of Change» :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:46

  ruvex написав:
  Тракторист написав:если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...

Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.

"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:49

  freeze написав:Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А там наблюдаем.

  Тракторист написав:"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек

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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:51

  Тракторист написав:
  ruvex написав:
  Тракторист написав:если вы о солисте Скорпионз, то не понял аналогии?...

Политика это не их призвание. ИМХО.
Если конечно не прибегнуть к гипотезе, талантливый человек талантлив во всем.

"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек

Браво!!! :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:55

  buratinyo написав:
  Тракторист написав:"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек

Браво!!! :)

В свое время этому учили с детства. :D
Лучше все - таки делать то,
Что ты делать мастер!
Песня о мастерах.
Сл. Михайлов Ю., муз. Рыбников А. , к/ф "Про Красную Шапочку"
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