Додано: Сер 08 тра, 2019 16:40

antey1969 написав: Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.

Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.

Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

Сто процентов.Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.А там наблюдаем.