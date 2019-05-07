Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Сто процентов. Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном. Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.
Плюс.
freeze написав:Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.
А вот здесь минус. Никаким он тараном по смене клептократов еще не стал, и если будет хоботиться дальше, то даже захотев, уже не станет. Бегает по закрытым встречам с теми, кто ему ничем не поможет управлять, в то время, как ему везде, где только можно, власть подрезают.
Я поднимал уже вчера вопрос его пассивности на расстановку Порошенко "капканов" во всех министерствах и ведомствах, но неужели ни он, ни его команда ничего не отстреливают, и рефлексировать не собираются??
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований"