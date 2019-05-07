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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:57

  freeze написав:Сто процентов.
Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.
Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.


Плюс.

  freeze написав:Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.


А вот здесь минус. Никаким он тараном по смене клептократов еще не стал, и если будет хоботиться дальше, то даже захотев, уже не станет. Бегает по закрытым встречам с теми, кто ему ничем не поможет управлять, в то время, как ему везде, где только можно, власть подрезают.

Я поднимал уже вчера вопрос его пассивности на расстановку Порошенко "капканов" во всех министерствах и ведомствах, но неужели ни он, ни его команда ничего не отстреливают, и рефлексировать не собираются??

Дубинский тоже уже тревогу бьет:

zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 16:59

Ва буде "поющiй прем'ер / голова ВРУ" ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:06

Який ваш прогноз був по Порошенку перед першим туром? Але без соціологічних опитувань! Думаю відсотків 5. Але факт - 16 і другий тур. Ви необ"єктивно сприймаєте реальність.
  freeze написав:Никакие голоса от Зе не могут перейти к БПП, это антагонисты.

Ніякі вони не антагоністи. У них програми схожі.
  freeze написав:Какая то часть голосов может перейти к Гриценко, Тимошенко, Бойко, Вакарчуку, но ничто не перейдет к БПП.

Чому?
  freeze написав:Наоборот электорат БПП распылится между Вакарчуком, Кличко и Гройсманом.
Думаю, что у БПП будет по итогу процентов 10.

Ну це вже точно ваші фантазії. По набрав 16% в першому турі. З якого це дива його підтримка має так впасти? Хіба що Зе буде чудо-президентом. В іншому випадку рейтинг По буде тільки рости.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:12

  Ірина_ написав:
  ruvex написав:Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет,

Поки так, панове! Ви дуже всі емоційно реагували на все і на один одного в цій гілці. Ось трішки охолонете і поверну плюсики :wink:

З пов.

Звучит так, будто плюсами забили кого-то до полусмерти.
Выпью водички. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:20

andrijk777
Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:22

  Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.


Ясно. Сам не понаслышке знаю, что значит попросить ИТ-шников сделать маленькую доработку. Сразу в ответ - "расставь нам приоритеты и скажи, что мы теперь не делаем взамен новых требований" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:28

  antey1969 написав:andrijk777
Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно

Докази? Факти? Слабо?
Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.
Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:29

  ruvex написав:
  Ірина_ написав:
  ruvex написав:Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет,

Поки так, панове! Ви дуже всі емоційно реагували на все і на один одного в цій гілці. Ось трішки охолонете і поверну плюсики :wink:

З пов.

Звучит так, будто плюсами забили кого-то до полусмерти.
Выпью водички. :mrgreen:


Хтозна, хтозна :mrgreen: , що там за екраном гаджета чи комп'ютера :mrgreen:
Водичка корисно) :wink:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:35

  ruvex написав:
  Ірина_ написав:
  ruvex написав:Не видно кто тебя поддерживает в твоих мыслях кто нет,

Поки так, панове! Ви дуже всі емоційно реагували на все і на один одного в цій гілці. Ось трішки охолонете і поверну плюсики :wink:

З пов.

Звучит так, будто плюсами забили кого-то до полусмерти.
Выпью водички. :mrgreen:



Will it reduce anxiety, low self-esteem and stress? Why Instagram is testing hiding your like count
https://gulfnews.com/technology/trends/ ... 1.63672804

Инсайт не новый - количество чужих лайков ранит самолюбие и вызывает стресс.

В нашем случае по эго порохоботов с низкопробным контентом прошлись наши рейтинговые комментарии. Вот они и начали наушничать модераторам и администрации
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:41

  zРадио написав:Will it reduce anxiety, low self-esteem and stress? Why Instagram is testing hiding your like count
https://gulfnews.com/technology/trends/ ... 1.63672804

Инсайт не новый - количество чужих лайков ранит самолюбие и вызывает стресс.

В нашем случае по эго порохоботов с низкопробным контентом прошлись наши рейтинговые комментарии. Вот они и начали наушничать модераторам и администрации

Не имел целью кого-то расстроить. :)
Могу посоветовать только одно, читать побольше хороших книг.
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ruvex
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