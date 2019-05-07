Додано: Сер 08 тра, 2019 16:57

freeze написав: Сто процентов.

Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.

Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.

Сто процентов.Зеленский стал пытаться играть на поле Порошенко, становясь его разговорным клоном.Бывший электорат Порошенко никогода не смотря на заигрывания не будет поддерживать Зеленского, а свой электорат он уже начинает терять, еще не дойдя до инаугурации.

freeze написав: Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.

Для меня Зе был важен как таран по смене клептократов, это цель достигнута.

Плюс.А вот здесь минус. Никаким он тараном по смене клептократов еще не стал, и если будет хоботиться дальше, то даже захотев, уже не станет. Бегает по закрытым встречам с теми, кто ему ничем не поможет управлять, в то время, как ему везде, где только можно, власть подрезают.Я поднимал уже вчера вопрос его пассивности на расстановку Порошенко "капканов" во всех министерствах и ведомствах, но неужели ни он, ни его команда ничего не отстреливают, и рефлексировать не собираются??Дубинский тоже уже тревогу бьет: