дуже хороша порада)))
Всім гарного вихідного дня завтра та все таки побільше позитиву))))
З пов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:06
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:08
За екраном холодця з пєтушка вже приготували... За гірчицею і хрєном треба йти. То кроля смажимо з цибулею, то холодець з пєтушка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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