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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:Могу посоветовать только одно, читать побольше хороших книг.
дуже хороша порада)))
Всім гарного вихідного дня завтра та все таки побільше позитиву))))

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:08

  Ірина_ написав:Хтозна, хтозна :mrgreen: , що там за екраном гаджета чи комп'ютера :mrgreen:
Водичка корисно) :wink:

За екраном холодця з пєтушка вже приготували... :P За гірчицею і хрєном треба йти. :P То кроля смажимо з цибулею, то холодець з пєтушка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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