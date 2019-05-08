дуже хороша порада)))
Всім гарного вихідного дня завтра та все таки побільше позитиву))))
З пов.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:06
Re: Політичні дискусії
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:08
За екраном холодця з пєтушка вже приготували... За гірчицею і хрєном треба йти. То кроля смажимо з цибулею, то холодець з пєтушка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:19
Re: Політичні дискусії
Мой прогноз здесь на ветке зафиксирован, на первый тур у Порошенко 20 процентов.
Достаточно оказалось близко к реальности.
И 10 процентов на парламентских, думаю, тоже близко будет к реальности, если Вакарчук, Кличко и Гройсман-Аваков все пойдут.
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37
А почему в ДНР, ЛНР этого не сделано ? Ведь так просто давать советы о том, чего не можете сделать вообще.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 тра, 2019 18:41
Так вам многократно писали за Зеленского, что он и кто он.
Но ведь от вас "Свинарчуки", "порохоботы", "ко-ко-коррупция", "ко-ко-котлы".
А теперь ... такое разочарование. Или это методички новые подвезли ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:01
Миграция симпатий
Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.
Но ни при каких обстоятельствах эти же люди не будут голосовать за По.
Ожидаю дольку БПП около 15%.
Вакарчук лично мне импонирует значительно больше всех. Жаль, что не пошел в президенты, но, может быть, теперь у него есть шанс получить "золотую акцию" в парламенте.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:07
Re: Політичні дискусії
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:10
Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:17
Re: Політичні дискусії
А как одно с другим связано ?
Чувство удовлетворения от того, что убрали клептократов мало связано с будущим разочарованием или неразочарованием в Зеленском.
Одно другому никак не мешает.
Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:27
клоун
На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер
Я встречался с ним в феврале еще во время избирательной кампании. На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю. - сообщил Волкер
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