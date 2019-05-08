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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2832283328342835

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

  ruvex написав:Могу посоветовать только одно, читать побольше хороших книг.
дуже хороша порада)))
Всім гарного вихідного дня завтра та все таки побільше позитиву))))

З пов.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:08

  Ірина_ написав:Хтозна, хтозна :mrgreen: , що там за екраном гаджета чи комп'ютера :mrgreen:
Водичка корисно) :wink:

За екраном холодця з пєтушка вже приготували... :P За гірчицею і хрєном треба йти. :P То кроля смажимо з цибулею, то холодець з пєтушка.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:19

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Який ваш прогноз був по Порошенку перед першим туром? Але без соціологічних опитувань! Думаю відсотків 5. Але факт - 16 і другий тур. Ви необ"єктивно сприймаєте реальність.

Ну це вже точно ваші фантазії. По набрав 16% в першому турі. З якого це дива


Мой прогноз здесь на ветке зафиксирован, на первый тур у Порошенко 20 процентов.
Достаточно оказалось близко к реальности.

И 10 процентов на парламентских, думаю, тоже близко будет к реальности, если Вакарчук, Кличко и Гройсман-Аваков все пойдут.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:37

  Тракторист написав:о "правомерности" национализации уже высказался суд...

в нормальной банковской системе все банки должны быть в одинаковых условиях, в том числе и Ощад и Приват. если власть хочет что-то полезное сделать для банковской системы, то давно уже надо поднимать сумму гарантирования как миниму до 500 тыс. - сегодня это всего навсего стоимость автомобиля среднего класса...

А почему в ДНР, ЛНР этого не сделано ? Ведь так просто давать советы о том, чего не можете сделать вообще.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 18:41

  ruvex написав:
  antey1969 написав:Пока, честно говоря, не в восторге от информационной политики Зеленского.
Идут какие-то непонятные встречи с религиозными конфессиями, сегодня Зе пропиарился с ветеранами УПА и ВОВ на одном фото. Осталось только венки со скорбным ликом возложить куда-нибудь и маленкую девочку с полевыми цветами, "случайно" выбежавшую ему навстречу, погладить по головке.
Остается только надеяться, что Зе просто старается не засветить раньше времени тех, кто реально будет что-то делать, и временно, до инаугурации, играет в такой себе детский сад

+

Так вам многократно писали за Зеленского, что он и кто он.
Но ведь от вас "Свинарчуки", "порохоботы", "ко-ко-коррупция", "ко-ко-котлы".
А теперь ... такое разочарование. Или это методички новые подвезли ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:01

Миграция симпатий

Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.
Но ни при каких обстоятельствах эти же люди не будут голосовать за По.
Ожидаю дольку БПП около 15%.

Вакарчук лично мне импонирует значительно больше всех. Жаль, что не пошел в президенты, но, может быть, теперь у него есть шанс получить "золотую акцию" в парламенте.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:07

Re: Політичні дискусії

Сто Дней, або Кошкина ответственность
На то есть причины. Ну, например меня лично злит мантра зеленских «давайте вместе работать» - так я и раньше работал. На износ. Это что, получается, теперь и вы тоже начнете работать? О, Индра, о счастье! А раньше, вы, значит, пять лет войны не работали? Или работали где-то в другом месте?

Или это намек, что я теперь должен шуршать еще быстрее в четыре раза?

Или я до этого в другой Украине жил, в х..., а вот теперь мы начнем «вместе работать» в какой-то небывалой Украине Завтрашнего Дня?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:10

  Очкарик написав:Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.

Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:17

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"


А как одно с другим связано ?
Чувство удовлетворения от того, что убрали клептократов мало связано с будущим разочарованием или неразочарованием в Зеленском.
Одно другому никак не мешает.

Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:27

клоун

На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня, - Волкер
Я встречался с ним в феврале еще во время избирательной кампании. На инаугурацию президента Украины в Киев из США прибудет делегация высокого уровня. Мы ожидаем, когда определится точная дата, и тогда определим ее состав. Примерно в те дни я постараюсь с ним встретиться, чтобы обсудить конфликт в Донбассе и шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы вернуть покой и мир на эту землю. - сообщил Волкер

https://www.bbc.com/russian/features-48197114
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