На то есть причины. Ну, например меня лично злит мантра зеленских «давайте вместе работать» - так я и раньше работал. На износ. Это что, получается, теперь и вы тоже начнете работать? О, Индра, о счастье! А раньше, вы, значит, пять лет войны не работали? Или работали где-то в другом месте?



Или это намек, что я теперь должен шуршать еще быстрее в четыре раза?



Или я до этого в другой Украине жил, в х..., а вот теперь мы начнем «вместе работать» в какой-то небывалой Украине Завтрашнего Дня?

