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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2833283428352836 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Сер 08 тра, 2019 19:50 pesikot написав: Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.

Но вы упорно голосовали "против Порошенко" Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.Но вы упорно голосовали "против Порошенко"

За двадцать дней после выборов, наблюдая за судорожными проделками в стиле "старухи Шапокляк" перечеркивая на свой лад всю свою пафосную риторику о вере действенным слоганом "не во благо, а на зло", президент не дает шанса большинству усомниться в правильности своего выбора. За двадцать дней после выборов, наблюдая за судорожными проделками в стиле "старухи Шапокляк" перечеркивая на свой лад всю свою пафосную риторику о вере действенным слоганом "не во благо, а на зло", президент не дает шанса большинству усомниться в правильности своего выбора. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8043 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:16 pesikot написав: Очкарик написав: Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.

А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых. Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.

Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.

Но вы упорно голосовали "против Порошенко" Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.Но вы упорно голосовали "против Порошенко"



Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!



А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь zРадио

Повідомлень: 2203 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:24 zРадио написав:

Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.



Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.



И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост

При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть. При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8043 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 20:41 zРадио написав: А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь

Сейчас он скорее иная теоретически возможная ветвь алгоритма для тестирования альтернативы. Сейчас он скорее иная теоретически возможная ветвь алгоритма для тестирования альтернативы. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8043 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 21:04 zРадио написав: В нашем случае по эго порохоботов с низкопробным контентом прошлись наши рейтинговые комментарии. Вот они и начали наушничать модераторам и администрации В нашем случае по эго порохоботов с низкопробным контентом прошлись наши рейтинговые комментарии. Вот они и начали наушничать модераторам и администрации



Кто бы говорил. Или ты уже забыл, как пришлось уходить из-за откровенной накрутки? Кто бы говорил.Или ты уже забыл, как пришлось уходить из-за откровенной накрутки? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 21:05 ruvex написав: buratinyo написав: Тракторист написав: "Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек "Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек

Браво!!! Браво!!!

В свое время этому учили с детства.

Лучше все - таки делать то,

Что ты делать мастер!

Песня о мастерах.

Сл. Михайлов Ю., муз. Рыбников А. , к/ф "Про Красную Шапочку" В свое время этому учили с детства.Лучше все - таки делать то,Что ты делать мастер!Песня о мастерах.Сл. Михайлов Ю., муз. Рыбников А. , к/ф "Про Красную Шапочку"



Т.е. зе лучше всего поручить играть хером на пианино? Хотя... судя по последней неделе именно это ему и поручили. Т.е. зе лучше всего поручить играть хером на пианино? Хотя... судя по последней неделе именно это ему и поручили. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10 airmax78 написав: Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел. Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.



Да не может быть. Ведь выбрали передового, умного и красивого диджитала.



Который приструнит олигархов, снизит коммуналку почти до нуля, а зарплаты сделает по 4 штуки баксов.



И никак иначе. Да не может быть. Ведь выбрали передового, умного и красивого диджитала.Который приструнит олигархов, снизит коммуналку почти до нуля, а зарплаты сделает по 4 штуки баксов.И никак иначе. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3923 З нами з: 07.04.17 Подякував: 407 раз. Подякували: 526 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 21:15 Кстати в этом году День 8 мая прошел как-то совсем спокойно, без надрыва и зажигания, характерных в последние годы.

В Одессе на возложение цветов на Аллее Славы собралось пару десятков официальных лиц, несколько священников, караул школьный прошел, всё тихо и спокойно, при полном отсутствии простого люда.

Причем даже вместо всех первых одесских лиц присутствовали первые или вторые замы. freeze 4 Повідомлень: 11386 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3557 раз. Подякували: 5174 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2833283428352836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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