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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 19:50
pesikot написав:
Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
За двадцать дней после выборов, наблюдая за судорожными проделками в стиле "старухи Шапокляк" перечеркивая на свой лад всю свою пафосную риторику о вере действенным слоганом "не во благо, а на зло", президент не дает шанса большинству усомниться в правильности своего выбора.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:16
pesikot написав: Очкарик написав:
Очень многие (значительно более половины) голосовали не за Зе, а против По.
А среди тех, кто голосовал именно за Зе, будет много разочарованых.
Вам об этом и говорилось. Что разочарование придёт быстрее инаугурации.
Но вы упорно голосовали "против Порошенко"
Когда патогенную бактерию нужно убить антибиотиком, о неизбежной побочке не принято разглагольствовать. Тем более, что эта бактерия еще и с завидной резистентностью оказалась. Антибиотик - это не Зеленский, это выборы!
А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:24
zРадио написав:
Для обслуживания долгов и поддержания штанов власть будет продолжать закручивать гайки населению и независимому бизнесу (вряд ли пожертвует своими гешефтами). Эмиграция продолжится, ее темпы ускорятся. Количество постоянно проживающих в стране опустится ниже 30 млн человек, а количество рабочих мест будет стремиться к 10 млн, которых будет достаточно для аграрно-сырьей ниши Украины в международном разделении труда.
Это не сценарий фильма-апокалипсиса, а объективный ретроспективный анализ с учетом новых внешних вводных - паспортной инициативы путина и профицита рабочих мест в Германии, Чехии и Польше.
И, кстати, сценарий вообще "аполитичен" - актуален при любом Президенте, который мог бы занять этот пост
При подобном сценарии полагаю не будет и 30 млн., и тем более 10 млн., занятых в аграрно-сырьевой нише. Сейчас то исходя из статистики голосования, и ВВП 2013vs2018 годах, можно сделать вывод, что население уменьшилось примерно на треть.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:41
zРадио написав:
А Зеленского не нужно идеализировать, вот и все. Он тоже может оказаться не полезной, а вредной бактерией - в таком случае его ждет та же участь
Сейчас он скорее иная теоретически возможная ветвь алгоритма для тестирования альтернативы.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:04
zРадио написав:
В нашем случае по эго порохоботов с низкопробным контентом прошлись наши рейтинговые комментарии. Вот они и начали наушничать модераторам и администрации
Кто бы говорил.
Или ты уже забыл, как пришлось уходить из-за откровенной накрутки?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:05
ruvex написав: buratinyo написав: Тракторист написав:
"Есть несколько способов разбивать сады: лучший из них – поручить это дело садовнику." - Карел Чапек
Браво!!!
В свое время этому учили с детства. Лучше все - таки делать то,
Что ты делать мастер!
Песня о мастерах.
Сл. Михайлов Ю., муз. Рыбников А. , к/ф "Про Красную Шапочку"
Т.е. зе лучше всего поручить играть хером на пианино? Хотя... судя по последней неделе именно это ему и поручили.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:10
airmax78 написав:
Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.
Да не может быть. Ведь выбрали передового, умного и красивого диджитала.
Который приструнит олигархов, снизит коммуналку почти до нуля, а зарплаты сделает по 4 штуки баксов.
И никак иначе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:15
Кстати в этом году День 8 мая прошел как-то совсем спокойно, без надрыва и зажигания, характерных в последние годы.
В Одессе на возложение цветов на Аллее Славы собралось пару десятков официальных лиц, несколько священников, караул школьный прошел, всё тихо и спокойно, при полном отсутствии простого люда.
Причем даже вместо всех первых одесских лиц присутствовали первые или вторые замы.
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