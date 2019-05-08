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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 08 тра, 2019 21:42
zРадио написав:
Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга)
Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет.
Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс.
Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 21:54
freeze написав:
Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.
Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:07
andrijk777 написав: antey1969 написав:andrijk777
Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно
Докази? Факти? Слабо?
Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.
Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.
На слабо лохов ловят(С)
А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным.
А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 22:09
Очкарик написав: freeze написав:
Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.
Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным
Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы
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