Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2834283528362837 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Сер 08 тра, 2019 21:42 zРадио написав: Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга) Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга)

Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет.

Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс.

Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет. Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет.Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс.Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8044 З нами з: 03.11.08 Подякував: 664 раз. Подякували: 1701 раз. Профіль 1 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 21:54 freeze написав: Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.

А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов. Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.



Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным

Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.UPD Очкарик Повідомлень: 2766 З нами з: 06.03.14 Подякував: 800 раз. Подякували: 558 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 22:07 andrijk777 написав: antey1969 написав: andrijk777

Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно

Докази? Факти? Слабо?

Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.

Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%. Докази? Факти? Слабо?Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.

На слабо лохов ловят(С)

А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным.

А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять. На слабо лохов ловят(С)А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным.А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять. antey1969 1

Повідомлень: 8231 З нами з: 30.11.11 Подякував: 990 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 08 тра, 2019 22:09 Очкарик написав: freeze написав: Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.

А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов. Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.



Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным

Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы antey1969 1

Повідомлень: 8231 З нами з: 30.11.11 Подякував: 990 раз. Подякували: 2219 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2834283528362837 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм