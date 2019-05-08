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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2834283528362837

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:42

  zРадио написав:Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга)

Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет.
Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс.
Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:54

  freeze написав:Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.


Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным :)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:07

  andrijk777 написав:
  antey1969 написав:andrijk777
Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно

Докази? Факти? Слабо?
Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.
Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.

На слабо лохов ловят(С)
А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным.
А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:09

  Очкарик написав:
  freeze написав:Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.


Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным :)

Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы
antey1969
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