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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2834283528362837

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.5 5 133
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
27%
36
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
33%
44
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
9
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
30%
40
Інший варіант
3%
4
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:42

  zРадио написав:Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга)

Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет.
Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс.
Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 21:54

  freeze написав:Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.


Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным :)
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:07

  andrijk777 написав:
  antey1969 написав:andrijk777
Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно

Докази? Факти? Слабо?
Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів.
Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.

На слабо лохов ловят(С)
А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным.
А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:09

  Очкарик написав:
  freeze написав:Кстати Очкарик по его высказываниям вроде бы голосовал во втором туре за Порошенко.
А на парламентских как я понял возможно будет за Вакарчука, это к вопросу перетока голосов.


Так и есть, именно это я и имел ввиду. Польщён быть услышанным :)

Совсем не против Вакарчука - посмотрим с кем пойдет на выборы
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:58

  airmax78 написав:Посмотрел две части интервью с Коломойским. Если Беня не блефует, то ждет нас, ребята, дефолт и дикий передел.


Прочитал сокращенный вариант.
https://www.liga.net/politics/interview/mstit-ne-budu-postupim-umnee-intervyu-kolomoyskogo-za-minutu
Если это не стеб, то он немного кукушкой двинулся.

1. Не считает себя олигархом.
2. В Венесуэле лучше, чем в Украине.
3. Аваков - самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет.
4. Считает 1917-й "перезагрузкой" и допускает повторение ее в Украине.

Хотя какой презедент, такие у него и друзяки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:20

  Sommer написав:Хотя какой презедент, такие у него и друзяки.

В точку. Свинарчуки отличное тому подтверждение.
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 23:45

  19yuriy91 написав:не дают дискуссию вести :mrgreen:
ну хоть "приструнили" прафесора. :D

я вот что думаю по поводу "+".
их убрали с этой ветки, т.к. достаточно много постов отсюда попадает в Топ
ответов, а юзеры интересуются - шо ж воно там такого.
вот и решили таким образом "скрыть правду от народа" :mrgreen:

модераторы, Ирина, вы ж тут, трёте, опровергнте мою "теорию".

Так и есть.
И была создана исключительно с целью перед выборами облегчить жизнь модерам - проще контролировать одну ветку, чем вылавливать ересь по разным.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:01

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:ЛАД
Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.
Тоді продовжимо розмову.
Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.
Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.

Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась.
Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США.
Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.

Країна не названа.... Мої висновки правильні.
Порівняння з США - ознака зрадофілії.

Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости.
Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава? :lol:

А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:13

  ЛАД написав:А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.


Да будет вам. Порохоботы - кто уже, а кто с июня - самые термоядерные зрадофилы :mrgreen:

Начитаемся скоро такой зрады, которая не приходила на ум даже самым упоротым русофилам 5 лет назад :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2019 00:21

  ЛАД написав:А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.

Нельзя. Они занесены в 10 видов Красной книги Украины, которые могут исчезнуть в этом году.
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