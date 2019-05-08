Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Аграрно-сырьевая экономика не-инновационного типа все равно требует немало рабочей силы. Плюс в нищей, а, следовательно, и дешевой стране выгодно размещать аутсорсинговые заказы со всего мира (не только ИТ, но и разнообразные службы поддержки и мониторинга)
Если положение будет ухудшаться, а ухудшения идут всегда стремительнее, то бизнес на сырьевой базе будет затухать не менее стремительно, а аграрии не будут вкладываться в долгосрочные проекты, если нет перспективы. Да и на земле сейчас охочих работать все меньше, тем более при таком расцвете аграрного рейдерства. Молодежь работать не будет точно. Проще будет уехать. По своему региону могу точно сказать, что так и будет. Без строительства в стране и запуска промышленности - один аграрный сектор это не развитие это прозябание до отрицательного значения. У нас были лидирующие позиции в машиностроении, промышленности и поддержкой аграрным сектором выстраивался баланс. Чтобы изменить баланс сил - нужна идеология, которой на данный момент нет.
antey1969 написав:andrijk777 Не забудьте еще отминусовать процент ПО, полученный на голом админресурсе. Барьер то БПП преодолеет, но потреплют ее изрядно
Докази? Факти? Слабо? Навіть в тюрмах Порошенко не переміг - що є прямим доказом чесності виборів. Не було ніякого адмінресурсу. Ну можливо 0,5-1%.
На слабо лохов ловят(С) А по поводу всего остального... считайте, что это был мой прогноз - в конце октября посмотрим, насколько он был верным. А чтобы уж совсем с цифрами... смотрим... Порошенко набрал в первом туре менее 16% голосов. Не думаю, что кардинально потеряет, но можно смело отнимать от 3-4%. Посмотрим, сколько еще всплывет схем за пол-года - БПП может и больше потерять.
1. Не считает себя олигархом. 2. В Венесуэле лучше, чем в Украине. 3. Аваков - самый удачный и профессиональный министр за последние пять лет. 4. Считает 1917-й "перезагрузкой" и допускает повторение ее в Украине.
Хотя какой презедент, такие у него и друзяки.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
19yuriy91 написав:не дают дискуссию вести ну хоть "приструнили" прафесора.
я вот что думаю по поводу "+". их убрали с этой ветки, т.к. достаточно много постов отсюда попадает в Топ ответов, а юзеры интересуются - шо ж воно там такого. вот и решили таким образом "скрыть правду от народа"
модераторы, Ирина, вы ж тут, трёте, опровергнте мою "теорию".
Так и есть. И была создана исключительно с целью перед выборами облегчить жизнь модерам - проще контролировать одну ветку, чем вылавливать ересь по разным.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.
andrijk777 написав:ЛАД Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше. Тоді продовжимо розмову. Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене. Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась. Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США. Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.
Країна не названа.... Мої висновки правильні. Порівняння з США - ознака зрадофілії.
Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости. Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава?
А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T, Вася - бан.