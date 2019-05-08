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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2833283428352836 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.5 5 133 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 27% 36 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 33% 44 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 9 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 30% 40 Інший варіант 3% 4 Всього голосів : 133 Додано: Чет 09 тра, 2019 00:01 andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД

Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.

Тоді продовжимо розмову.

Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.

Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США. Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.Тоді продовжимо розмову.Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.

Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась.

Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США.

Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией. Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась.Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США.Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.

Країна не названа.... Мої висновки правильні.

Порівняння з США - ознака зрадофілії. Країна не названа.... Мої висновки правильні.Порівняння з США - ознака зрадофілії.

Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости.

Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава?



А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.

Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости.Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава?

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13012 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 00:59 zРадио, ЛАД

Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе.

Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас.

Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму.

Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо... andrijk777

Повідомлень: 1348 З нами з: 11.11.14 Подякував: 155 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33 Ірина_ написав: zРадио хороший компроміс та слушний ) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися. ) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.

Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке. Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, bub-har"омYuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13012 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4208 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33 Re: Політичні дискусії Ірина_ написав: Одне одному набивають +. Одне одному набивають +.

Ірина_ написав: Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни Проте є одне але..., а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни

А мне известен факт, когда одному из очень рьяных сторонников Порошенко "дали медаль" за сообщения, которые плюсовались на протяжении 27 (двадцати семи) дней, хотя на самом деле он за все эти дни получил аж 1 (один) + (плюс) (сообщение было не на этой ветке, но он активно писал именно здесь, и посты его, часто оскорбительные, не удалялись). Интересная ошибка "автомата".

Могу выложить скрин этого.



P.S. Лично я "заработал" на этой ветке 3 плюса за "Найбільша кількість повідомлень з посиланнями на Finance.UA, які мають +1". Можно, конечно, сказать, что я искусственно старался получать эти "+", но увы, если посмотреть мои посты с начала присутствия на форуме (2009), то окажется, что цитаты сопровождались ссылками на источники цитирования задолго до того, как на форуме задумались о "медалях".

Ну и я давно вышел из того возраста, когда внешние атрибуты повышают самозначимость. Сам же "плюсую" в тех случаях, когда человек высказал то, что хотел бы написать и я, но не сумел/опоздал правильно сформулировать. А мне известен факт, когда одному из очень рьяных сторонников Порошенко "дали медаль" за сообщения, которые плюсовались, хотя на самом деле он(сообщение было не на этой ветке, но он активно писал именно здесь, и посты его, часто оскорбительные, не удалялись). Интересная ошибка "автомата".Могу выложить скрин этого.P.S. Лично я "заработал" на этой ветке 3 плюса за "Найбільша кількість повідомлень з посиланнями на Finance.UA, які мають +1". Можно, конечно, сказать, что я искусственно старался получать эти "+", но увы, если посмотреть мои посты с начала присутствия на форуме (2009), то окажется, что цитаты сопровождались ссылками на источники цитирования задолго до того, как на форуме задумались о "медалях".Ну и я давно вышел из того возраста, когда внешние атрибуты повышают самозначимость. Сам же "плюсую" в тех случаях, когда человек высказал то, что хотел бы написать и я, но не сумел/опоздал правильно сформулировать. yanyura Повідомлень: 4598 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1775 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 09 тра, 2019 01:36 andrijk777 написав: zРадио, ЛАД



Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.



Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).



Какая цель этой пропаганды?



Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?



Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?



Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.



Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.



Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...



Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться... Какая цель этой пропаганды?Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться... zРадио

Повідомлень: 2205 З нами з: 02.05.18 Подякував: 721 раз. Подякували: 1659 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 2833283428352836 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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