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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 09 тра, 2019 00:01
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:ЛАД
Назвіть країну в якій рівень життя рівний/нижчий ніж в Україні, зате громадянське суспільство розвиненіше.
Тоді продовжимо розмову.
Якщо таких країн немає => українське громадянське суспільство вельми розвинене.
Не наступайте на постійні граблі зрадофілів - не порівнюйте нас з США.
Низкий уровень жизни и, как следствие, нехватка времени не единственная причина неразвитости гражданского общества в Украине. Могу назвать ещё ряд причин. Возможно, важнейшая - привычки советских времён, когда самоорганизация общества, мягко говоря, не приветствовалась.
Но причины разные, а результат - неразвитость гражданского общества. А сравнивать надо с Европой и США.
Когда мы говорим о технологической отсталости, мы сравниваем Украину с этими странами, а не с какой-нибудь Кампучией.
Країна не названа.... Мої висновки правильні.
Порівняння з США - ознака зрадофілії.
Я Вам привёл пример насчёт технологической отсталости.
Или Вы хотите сказать, что раз нет бедных стран с более высоким технологическим уровнем, то это означает, что Украина высокотехнологичная держава? А за термины типа зрадофилия и аналог. давно пора банить.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 00:59
zРадио, ЛАД
Я не порохобот. В першому турі голосував за Гриценка і переконав/наказав своїй дружині за нього голосувати. В 2 турі голосував за По, вона за Зе. Не бачив змісту її переконувати, бо на 100% був впевнений в перемозі Зе.
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли. Не знаю, як в інших країнах, але в Білорусії і Росії це явище значно слабше. Хоча об"єктивно там рівень життя майже такий як у нас.
Вважаю що 2 революції і масштабна міграція - частково є наслідками зрадофілізму.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави). По причині частої зміни влади, це просто нікому не потрібно + не доходять до цього руки. З другого боку усі телеканали завжди обсирають владу, тому що знаходяться в руках олігархів, яким слабка влада завжди вигідна. Ось так живемо...
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Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33
Ірина_ написав:zРадио хороший компроміс та слушний
) Проте є одне але...це рахується автоматом, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни. Всім відомо, що я елементарних речей не можу допроситися.
Т.е. Вы подтверждаете, что причина ликвидации "+" именно в том, чтобы не привлекать внимание к ветке.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 01:33
Ірина_ написав:
Одне одному набивають +.
Ірина_ написав:
Проте є одне але...це рахується автоматом
, а це вже в інший відділ питання, щоб внести зміни
А мне известен факт, когда одному из очень рьяных сторонников Порошенко "дали медаль" за сообщения, которые плюсовались на протяжении 27 (двадцати семи) дней
, хотя на самом деле он за все эти дни получил аж 1 (один) + (плюс)
(сообщение было не на этой ветке, но он активно писал именно здесь, и посты его, часто оскорбительные, не удалялись). Интересная ошибка "автомата".
Могу выложить скрин этого.
P.S. Лично я "заработал" на этой ветке 3 плюса за "Найбільша кількість повідомлень з посиланнями на Finance.UA, які мають +1". Можно, конечно, сказать, что я искусственно старался получать эти "+", но увы, если посмотреть мои посты с начала присутствия на форуме (2009), то окажется, что цитаты сопровождались ссылками на источники цитирования задолго до того, как на форуме задумались о "медалях".
Ну и я давно вышел из того возраста, когда внешние атрибуты повышают самозначимость. Сам же "плюсую" в тех случаях, когда человек высказал то, что хотел бы написать и я, но не сумел/опоздал правильно сформулировать.
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Додано: Чет 09 тра, 2019 01:36
andrijk777 написав:zРадио, ЛАД
Зрадофілізм - вважаю це хворобою українського народу. 70-80% зрадофіли.
Які причини цього явища? Головна причина - ніхто не займається популяризацією(пропагандою) України(як держави).
Какая цель этой пропаганды?
Что вы такого об Украине скажете семье врачей, один из которых вынужден бросить своих детей и ехать за границу мыть унитазы, чтобы прокормить и выучить их? Как убедите не ехать?
Что вы скажете одиноким пенсионерам, вынужденным искать еду по мусоркам, чтобы они любили Украину, а не бранили ее, вспоминая о своей сытой молодости?
Не нужно подменять понятия - любовь к Родине не может быть безответной, а зрадофилия не является национальной чертой, и имеет под собой рациональные корни.
Те, кому Украина позволяет обеспечить высокое качество жизни (преимущественно - дает возможность паразитировать на других), и без пропаганды любят и дорожат ей.
Посмотрите, на какой патриотизм исходят крупные жулики и чиновники (простите за тавтологию). У каждого под лобовым стеклом Мерседеса - и служебного, и личного - украинский флаг. А какие вышиванки красивые у большинства из них - закачаешься. А речи какие сладкие...
Нет, не обманывайте себя, не обманывайте остальных! Пропагандой того, чего на самом деле нет, добиться ничего не получится (и провал Порошенко - яркий тому пример). А пропаганда реального состояния дел в стране - это и есть зрадофилия, с которой вы предлагаете бороться...
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